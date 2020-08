Dream11 Tips And Prediction

TOSS – The toss between Simba Kings and Royal Rhinos will take place at 1.30 PM (IST) – August 9.

Time: 2 PM IST

Venue: Dar es Salaam Gymkhana Club

My Dream11 Team

Wicketkeeper- S Kaduma

Batsmen- J Masquater (VC), I Kikasi, S Yusuph

All-Rounders- I Safari, Z Ramadhani, Mohammad Ali, Zafar Khan (C)

Bowlers- Suraj Kumar, Y Hirwania, B Myankini

SK vs RR Probable Playing XIs

Simba Kings: Muzmil Hussain, Ivan Ismail, Zafar Khan (C), Stewart Kaduma, Salmini Yusuph, Issa Kikasi, Mohammad Ali, Benson Myankini, Mohammad Yunus, Mukul Kumar, Jatin Prajapati.

Royal Rhinos: Jumanne Masquater, Vikram Rathore, Baraka Robert, Ashsih Kamania (C), Arslaan Premji, Z Ramadhani, S Annarathodika, Yash Hirwania, Aahil Jasani, Suraj Kumar, Issa Safari.

SK vs RR Squads

Simba Kings (SK): Hamisi Lyimo, Stewart Kaduma, Issa Kikasi, Ivan Ismail, Karim Kiseto, Salmini Yusuph, Mohammad Ali, Mukul Kumar, Muzamil Hussain, Zafar Khan, Gokul Das, Vipul Pindoria, Jatin Prajapati, Benson Myankini, Mohammed Yunus.

Royal Rhinos (RR): Baraka Robert, Safvan Annarathodika, Arsalaan Premji, Augustine Mwamele, Jumanne Masquater, Sefu Khalifa, Vikram Rathore, Aahil Jasani, Ashish Kamania, Issa Safari, Zamoyoni Ramadhani, Faridi Bakari, Omary Hilali, Suraj Kumar, Yash Hirwania, Baraka Robert, Safvan Annarathodika, Arsalaan Premji, Augustine Mwamele, Jumanne Masquater, Sefu Khalifa, Vikram Rathore, Aahil Jasani, Ashish Kamania, Issa Safari, Zamoyoni Ramadhani, Faridi Bakari, Omary Hilali, Suraj Kumar, Yash Hirwania.

