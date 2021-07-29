Published: July 29, 2021 8:50 AM IST

3rd T20I Live Updates India vs Sri Lanka (Image: Twitter)

SL vs IND Dream11 Team Prediction, Fantasy Cricket Tips, 3rd T20I: Captain, Vice-Captain, Probable Playing XIs For Sri Lanka vs India at R. Premadasa Stadium, Colombo, 29th July, 8:00 PM IST Thursday:Also Read - Rahul Dravid's BIG Statement on India's Playing XI: Selectors do Not Pick You to be on a Holiday Sri Lanka vs India Dream11 Team Prediction SL vs IND 3rd T20I – Check My Dream11 Team, Best players list of SL vs IND, Sri Lanka Dream11 Team Player List, India Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Fantasy Cricket Prediction- SL vs IND 3rd T20I, Fantasy Cricket Prediction – Sri Lanka vs India 3rd T20I Fantasy Tips, Fantasy Cricket Prediction- Sri Lanka vs India, Shikhar Dhawan, India Tour of Sri Lanka 2021, India vs Sri Lanka My11 Circle, SL vs IND My11 Circle, My Dream Team. Also Read - Shikhar Dhawan Reveals What Would Have Made The Difference After India Lose 2nd T20I TOSS: The 3rd T20I match toss between Sri Lanka vs India will take place at 7:30 PM (IST) – July 29, Thursday. Also Read - SL vs IND 2021: Second T20I to go Ahead as Scheduled, Shikhar Dhawan Available Time: 8 PM IST Venue: R. Premedasa, Colombo SL vs IND My Dream11 Team Shikhar Dhawan, Minod Bhanuka (WK), Dhananjaya de Silva, Wanindu Hasaranga (Captain), Bhuvneshwar Kumar, Kuldeep Yadav, Varun Chakravarthy, Chamika Karunaratne, Avishka Fernando, Devdutt Padikkal, Rahul Chahar Probable XI Sri Lanka: Avishka Fernando, Minod Bhanuka(w), Dhananjaya de Silva, Sadeera Samarawickrama, Dasun Shanaka(c), Ramesh Mendis, Wanindu Hasaranga, Chamika Karunaratne, Isuru Udana, Akila Dananjaya, Dushmantha Chameera India: Shikhar Dhawan(c), Ruturaj Gaikwad, Devdutt Padikkal, Sanju Samson(w), Nitish Rana, Bhuvneshwar Kumar, Kuldeep Yadav, Rahul Chahar, Navdeep Saini, Chetan Sakariya, Varun Chakravarthy SL vs IND SQUADS India Squad Ishan Kishan, Yuzvendra Chahal, Rahul Chahar, Navdeep Saini, Shikhar Dhawan (c), Krishnappa Gowtham, Kuldeep Yadav, Varun Chakravarthy, Bhuvneshwar Kumar, Deepak Chahar, Prithvi Shaw, Devdutt Padikkal, Ruturaj Gaikwad, Suryakumar Yadav, Manish Pandey, Hardik Pandya, Nitish Rana, Chetan Sakariya, Sanju Samson Sri Lanka Dasun Shanaka (c), Dhananjaya De Silva, Avishka Fernando, Bhanuka Rajapaksa, Pathum Nissanka, Charith Asalanka, Wanindu Hasaranga, Ashen Bandara, Minod Bhanuka, Lahiru Udara, Ramesh Mendis, Chamika Karunaratne, Binura Fernando, Dushmantha Chameera, Lakshan Sandakan, Akila Dananjaya, Shiran Fernando, Dhananjaya Lakshan, Ishan Jayaratne, Praveen Jayawickrama, Asitha Fernando, Kasun Rajitha, Lahiru Kumara, Isuru Udana. Check Dream11 Prediction/ SL Dream11 Team/ IND Dream11 Team/ Sri Lanka Dream11 Team Prediction/ India Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips Sri Lanka vs India/ Fantasy Cricket Tips and more.

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