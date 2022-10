SL vs NED Dream11 Prediction, Fantasy Cricket Hints ICC T20 World Cup 2022

SL vs NED Dream11 Prediction, Fantasy Cricket Hints ICC T20 World Cup 2022: Captain, Vice-Captain, Probable Playing 11s For Today's Sri Lanka vs Netherlands T20 WC Match at Simonds at 9:30 AM IST October 20 Thursday.

Time: 9.30 AM IST.

Venue: Simonds Stadium, Geelong

SL vs NED Dream11 Team

Scott Edwards, Kusal Mendis, Max O’Dowd, Pathum Nissanka (c), Vikramjit Singh, Colin Ackermann, Wanindu Hasaranga, Bas de Leede, Fred Klaassen, Pramod Madushan, Maheesh Theekshana (vc)

SL vs NED Probable Playing XI

Sri Lanka: Kusal Mendis (wk), Pathum Nissanka, Bhanuka Rajapaksa, Danushka Gunathilaka, Charith Asalanka, Dasun Shanaka (c), Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana, Chamika Karunaratne, Pramod Madushan, Lahiru Kumara

Netherlands: Paul Stirling, Andrew Balbirnie(c), Lorcan Tucker(w), Harry Tector, Gareth Delany, Curtis Campher, George Dockrell, Mark Adair, Barry McCarthy, Joshua Little, Stephen Doheny

SL vs NED Squads:

Sri Lanka Squad: Pathum Nissanka, Kusal Mendis(w), Dhananjaya de Silva, Bhanuka Rajapaksa, Charith Asalanka, Dasun Shanaka(c), Wanindu Hasaranga, Chamika Karunaratne, Pramod Madushan, Maheesh Theekshana, Binura Fernando, Lahiru Kumara, Jeffrey Vandersay, Dilshan Madushanka, Danushka Gunathilaka

Netherlands Squad: Max ODowd, Vikramjit Singh, Bas de Leede, Tom Cooper, Colin Ackermann, Scott Edwards(w/c), Tim Pringle, Roelof van der Merwe, Timm van der Gugten, Fred Klaassen, Paul van Meekeren, Stephan Myburgh, Logan van Beek, Teja Nidamanuru, Brandon Glover, Shariz Ahmad

