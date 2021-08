SLBL vs SLRE Dream11 Team Predictions Sri Lanka Invitational T20

SLC Blues vs SLC Reds Dream11 Team Prediction Sri Lanka Invitational T20- Fantasy Playing Tips, Captain, Probable XIs For Today’s SLBL vs SLRE at Pallekele International Stadium: In match no.2 of Sri Lanka Invitational T20 tournament, SLC Blues will take on SLC Reds at the Pallekele International Stadium on Friday. The Sri Lanka Invitational T20 SLBL vs SLRE match will start at 7 PM IST – August 13. Both the teams will be facing each other for the first time in this tournament. The SLC blues will be captained by Dhananjaya de Silva. The team has a good mix of youngsters and experienced players. Meanwhile, Dinesh Chandimal will lead the SLC Reds. SLC Blues vs SLC Reds Dream11 Team Prediction Sri Lanka Invitational T20 – Check My Dream11 Team, Best players list of SLBL vs SLRE, Sri Lanka Invitational T20, SLC Blues Dream11 Team Player List, SLC Reds Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Fantasy Cricket Tips SLC Blues vs SLC Reds, Fantasy Cricket Tips SLC Blues vs SLC Reds Sri Lanka Invitational T20, Fantasy Playing Tips – Sri Lanka Invitational T20. Here is the Sri Lanka Invitational T20 Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and SLBL vs SLRE Dream11 Team Prediction, SLBL vs SLRE Fantasy Cricket Prediction T10 game, SLBL vs SLRE Probable XIs Sri Lanka Invitational T20, Fantasy Cricket Prediction – SLC Blues vs SLC Reds, Fantasy Playing Tips – Sri Lanka Invitational T20.Also Read - GOC vs JKP Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips ECS T10 Malmo: Captain, Vice-captain- Goteborg City vs Jonkoping, Playing XIs For Today's Quarter-Final 4 at Landskrona Cricket Club at 6 PM IST August 13 Friday

TOSS: The Sri Lanka Invitational T20 toss between SLC Blues and SLC Reds will take place at 6:30 PM IST – August 13. Also Read - ARI vs MAM Dream11 Team Prediction ECS T10 Malmo Quarter-Final 1: Captain, Vice-captain, Fantasy Tips- Ariana CC vs Malmohus CC, Playing XIs For Today's T10 Match at Landskrona Cricket Club at 12 PM IST August 13 Friday

Time: 7 PM IST. Also Read - SHA vs TIG Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Pondicherry T20 Match 13: Captain, Vice-Captain - Sharks XI vs Tigers XI, Playing 11s And Team News For Today's T20 Match at CA Siechem Ground 9:30 AM IST August 13 Friday

Venue: Pallekele International Stadium.

SLBL vs SLRE My Dream11 Team

Wicketkeepers – Dinesh Chandimal

Batsmen – Avishka Fernando (C), Ashen Bandara, Oshada Fernando

All-rounders – Angelo Perera, Dhananjaya de Silva (VC), Asela Gunaratne, Chamika Karunaratne

Bowlers – Suranga Lakmal, Akila Dananjaya, Praveen Jayawickrama

SLBL vs SLRE Probable Playing XIs

SLC Blues: Nishan Madushka, Sadeera Samarawickrama (WK), Dhananjaya de Silva (C), Angelo Perera, Ashen Bandara, Sahan Arachchige, Dananjaya Lakshan, Suranga Lakmal, Kalana Perera, Dilshan Madushanka, Shiran Fernando.

SLC Reds: Avishka Fernando, Nipun Dananjaya, Dinesh Chandimal (C & WK), Oshada Fernando, Asela Gunaratne, Seekkuge Prasanna, Chamika Karunaratne, Mudith Lakshan, Binura Fernando, Asitha Fernando, Akila Dananjaya.

SLBL vs SLRE Squads

SLC Blues: Sachindu Colombage, Himasha Liyanage, Dhananjaya Lakshan, Sahan Arachchige, Angelo Perera (vc), Ashen Bandara, Dhananjaya de Silva (C), Nishan Madushka, Suranga Lakmal, Shiran Fernando, Praveen Jayawickrama, Hashan Randika, Lahiru Samarakoon, Shiran-Fernando.

SLC Reds: Binura Fernando, Dinesh Chandimal (C), Lasith Abeyratne †, Akila Dananjaya, , Asitha Fernando, Avishka Fernando (vc), Chamika Karunaratne, Jehan Daniel, Asela Gunaratne, Oshada Fernando, Santhush Gunathilake, Himesh Ramanayake, Nimesh Vimukthi, Nipun Dananjaya.

Check Dream11 Prediction/ SLBL Dream11 Team/ SLRE Dream11 Team/ SLC Blues Dream11 Team Prediction/ SLC Reds Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips – Sri Lanka Invitational T20/ Fantasy Cricket Tips and more.