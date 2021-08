Dream11 Team Prediction

SLGY vs SLGR SLC Invitational T20 League Match 1: Captain, Vice-captain, Fantasy Tips- SLC Greys vs SLC Greens, Playing XIs For Today’s T10 Match at Pallekelle at 2:30 PM IST August 12 Thursday:

SLC Greys vs SLC Greens Dream11 Team Prediction SLC Invitational T20 League

TOSS: The SLC Invitational T20 League toss between SLC Greys vs SLC Greens will take place at 2:30 PM IST – August 12.

Time: 12 PM IST.

Venue: Pallekelle

SLGY vs SLGR My Dream11 Team

Wicketkeeper: Minod Bhanuka

Batsmen: Bhanuka Rajapaksa, K. Mendis, Charith Asalanka, P. Nissanka

All-Rounders: Dasun Shanaka

Bowlers: Nuwan Pradeep, Nuwanidu Fernando, L. Sandakan, L. Kumara, L. Embuldeniya

SQUADS

SLC Greys Squad

Pulina Tharanga, Dasun Shanaka, Lasith Croospulle, Sangeeth Cooray, Milinda Siriwardana, Nuwanidu Fernando, Koshan Dhanushka, Bhanuka Rajapaksa, Minod Bhanuka, Charith Asalanka, Chaturanga de Silva, Kamil Mishara, Himasha Liyanage, Lahiru Madushanka, Udith Madushan, Nuwan Pradeep, Matheesha Pathirana, Chamika Gunasekara, Ashen Daniel.

SLC Greens Squad

Lahiru Udara, Ishan Jayaratne, Krishan Arachchige, Shammu Ashan, Suminda Lakshan, Mahela Udawatte, Pathum Nissanka, Saminda Fernando, Kamindu Mendis, Ashan Priyanjan, Lakshan Sandakan, Lahiru Kumara, Nuwan Thushara, Ramesh Mendis, Vishwa Fernando.

