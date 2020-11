Dream11 Tips And Prediction

Venue: Stadio Olimpico di Serravalle.

SMR vs GBL My Dream11 Team

K. Goldwin, D. Simoncini, D. Rossi, A. Mouelhi, G. Torrilla, E. Golinucci, L. Walker, L. Ceccaroli, A. Golinucci, T. De Barr (vice-captain), L. Casciaro (captain)

SMR vs GBL Predicted Playing XIs

San Marino: Alex Stimac, Manuel Battistini, Cristian Brolli, Alessandro D’Addario, Andrea Grandoni,Michael Battistini, Mattia Giardi, Luca Ceccaroli, Matteo Vitaioli, Tommaso Zafferani, Marco Bernardi

Gibraltar: Kyle Goldwin, Louie Annesley, Erin Barnett, Antony Moulds, Scott Wiseman, Mohamed Badr Hassan, Graeme Torrilla, Kyle Casciaro, Tjay De Barr, Lee Casciaro, Reece Styche

SMR vs GBL Full Squads

San Marino: Michael Battistini, Mattia Giardi, Alessandro Golinucci, Enrico Golinucci, Lorenzo Lunadei, Kevin Zonzini, Filippo Berardi, Luca Ceccaroli, Fabio Tomassini, Mirko Palazzi, José Adolfo Hirsch, Nicola Nanni, Mattia Stefanelli, Matteo Vitaioli, Tommaso Zafferani, Marco Bernardi, Simone Benedettini, Alex Stimac, Matteo Zavoli, Manuel Battistini, Giovanni Bonini, Cristian Brolli, Giacomo Conti, Alessandro D’Addario, Andrea Grandoni, Luca Nanni, Dante Rossi, Marcello Mularoni

Gibraltar: Alain Pons, Mohamed Badr Hassan, Kian Ronan, Bradley Banda, Dayle Coleing, Kyle Goldwin, Jamie Robba, Louie Annesley, Erin Barnett, Roy Chipolina, Ethan Jolley, Aymen Mouelhi, Antony Moulds, Jayce Olivero, Brad Power, Scott Wiseman, Jamie Bosio, Jack Sergeant, Graeme Torrilla, Jaron Vinet, Liam Walker, Kyle Casciaro, Tjay De Barr, Lee Casciaro, Jamie Coombes, Adam Priestley, Reece Styche

