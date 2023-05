Home

SNA vs VCC Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Fan Code ECS Austria: Captain, Vice-captain – Snasy vs Vienna CC, Today’s Playing 11s At Seebarn Cricket Ground, Lower Austria At 9 PM IST May 11 Thursday

SNA vs VCC Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

SNA vs VCC Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Fan Code ECS Austria: Captain, Vice-captain – Snasy vs Vienna CC, Today's Playing 11s at Seebarn Cricket Ground, Lower Austria at 9 PM IST May 11 Thursday.

TOSS: The Fan Code ECS Austria toss between SNASY and Vienna CC will take place at 8:30 PM IST – on May 11.

Time: 9 PM IST.

Venue: Seebarn Cricket Ground, Lower Austria.

SNA vs VCC Dream 11 team

Wicket-keeper: Jamil Bahramkhil

Batsman: Janan Ghelzai, Shahil Momin, Khitab Omari

All-rounder: Armaan Randhawa, Satyam Subhash, Lenin Durairaj

Bowlers: Divith Wijesekara, Saqib Shahid, Abdullah Akbarjan, Aziz Khatak

Snasy vs Vienna CC (SNA vs VCC), Match 18, Playing 11s

Snasy (SNA) Possible Playing 11

1.Navin Wijesekera(C), 2. Jamil Bahramkhil(WK), 3. Shivam Subhash, 4. Lakmal Kasthuri, 5. Janan Ghelzai, 6. Sharan Gill, 7. Basit Iqbal, 8. Divith Wijesekara, 9. Farhan Mohideen, 10. Satyam Subhash, 11. Nouman Arif

Vienna CC (VCC) Possible Playing 11

1.Daniel Eckstein, 2. Mark Simpson-Parker(C), 3. Arsalan Arif(WK), 4. Abdullah Akbarjan, 5. Ali Rahimi, 6. Barry Hooper, 7. Khitab Omari, 8. Junaid Syed, 9. Amir Javed, 10. Sai Sama, 11. Lenin Durairaj

Squads:

SNASY (SNA)

Navin Wijesekera(C), Jamil Bahramkhil(WK), Shivam Subhash, Lakmal Kasthuri, Janan Ghelzai, Sharan Gill, Basit Iqbal, Divith Wijesekara, Farhan Mohideen, Satyam Subhash, Nouman Arif, Karun Khanna, Zubair Azizi, Armaan Randhawa, Rayhaan Ahamed(WK), Ali Hassan, Sumer Shergill, Ronit Chawla, Saqib Shahid

Vienna CC (VCC)

Daniel Eckstein, Mark Simpson-Parker(C), Arsalan Arif(WK), Abdullah Akbarjan, Ali Rahemi, Barry Hooper, Khitab Omari, Junaid Syed, Amir Javed, Sai Sama, Lenin Durairaj, Shahil Momin, Quinton Norris(WK), Wali Shenwari, Sai Karanam, Suraj Mohammad, Aryan Safi, Shakil Khan, Himanshu Jha, Aziz Khatak, Muneeb Ansari

