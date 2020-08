Dream11 Team Prediction

SPK vs SO Russian Premier League 2020- Captain, Vice-captain And Fantasy Tips For Today’s Spartak Moscow vs PFC Sochi Football Match, Predicted XIs at Otkritie Arena 10:30 PM IST August 9:

The Russian Premier League is the top division professional association football league in Russia. It was established at the end of 2001 as the Russian Football Premier League and was rebranded with its current name in 2018.

Kick-Off Time: The Russian Premier League match between Spartak Moscow vs PFC Sochi will start at 10:30 PM IST – August 9 in India.

Venue: Otkritie Arena.

My Dream11 Team

Spartak Moscow (SPK): Timur Akmurzin, Artyom Rebrov, Aleksandr Selikhov, Aleksandr Rudenko, Artem Poplevchenkov, Daniil Markov, Aleksandr Maksimenko, Samuel Gigot, Ayrton Lucas, Giorgi Jikia, Lorenzo Melgarejo, Ilya Kutepov, Alex Kral, Andrey Eshchenko, Pavel Maslov, Ilya Gaponov, Nikolai Rasskazov, Ayaz Guliev, Guus Til, Zelimkhan Bakaev, Fernando, Georgi Tigiev, Ezequiel Ponce, André Schürrle, Malcolm Badu, Mikhail Ignatov, Jordan Larsson, Roman Zobnin, Nail Umiarov, Dmitri Markitesov, Alexander Sobolev, Reziuan Mirzov

Sochi (SO): Nikolay Zabolotny , Soslan Dzhanayev, Adil Rami, Elmir Nabiullin, Ivan Miladinovic, Ivan Novoseltsev, Kirill Zaika, Miha Mevlja, Nikita Kalugin, Pavel Shakuro, Timofey Margasov, Aleksey Pomerko, Andrei Mostovoy, Christian Noboa, Dusan Lagator, Erik Vardanyan, Giannelli Imbula, Ibrahim Tsallagov, Nikita Burmistrov, Akmal Bakhtiyarov, Aleksandr Kokorin, Alexander Karapetian, Anton Zabolotny, Dmitri Poloz, Maksim Barsov

Check Dream11 Prediction/ SPK Dream11 Team/ SO Dream11 Team/ Spartak Moscow Dream11 Team/ Sochi Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips And Prediction/ Online Football Tips and more.