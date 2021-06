Dream11 Team Prediction

SPN vs SWE Dream11 Team Prediction, EURO 2020, Group E Match: Fantasy Football Tips & Playing 11 Updates for Today's Spain vs Sweden Euro 2020 Match at Estadio de La Cartuja, Wednesday 15 June, 12:30 AM IST.

Spain vs Sweden Dream11 Team – Check My Dream11 Team, Best players list of SPN vs SWE, UEFA EURO 2020, Spain Dream11 Team Player List, Sweden Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips, Spain vs Sweden Football Match, Online Football Prediction and Tips – SPN vs SWE Football match, Online Football Tips Spain vs Sweden UEFA EURO 2020.

Date: 14th June 2021

Time: 12:30 AM IST

Venue: Estadio de La Cartuja.

SPN vs SWE My Dream11 Team

Goalkeeper: David De Gea

Defenders: Jordi Alba, Cesar Azpilicueta, Victor Lindelof

Midfielders: Sebastian Larsson(VC), Emil Forsberg, Thiago Alcantara, Marcos Llorente

Forwards: Alvaro Morata (C), Marcus Berg, Gerard Moreno

Probable XI

Spain: David De Gea; Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Cesar Azpilicueta, Jordi Alba; Thiago Alcantara, Rodri, Fabian Ruiz, Ferran Torres, Alvaro Morata, Gerard Moreno.

Sweden: Robin Olsen; Mikael Lustig, Victor Lindelof, Marcus Danielson, Ludwig Augustinsson; Viktor Claesson, Albin Ekdal, Sebastian Larsson, Emil Forsberg; Marcus Berg, Alexander Isak.

SQUADS

SPAIN:

Goalkeepers: David de Gea (Manchester United), Unai Simón (Athletic), Robert Sánchez (Brighton & Hove Albion)

Defenders: José Gayà (Valencia), Jordi Alba (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric García (Manchester City), Diego Llorente (Leeds United), César Azpilicueta (Chelsea)

Midfielders: Thiago Alcántara (Liverpool), Sergio Busquets (Barcelona), Koke (Atlético), Marcos Llorente (Atlético), Dani Olmo (Leipzig), Rodri (Manchester City), Fabián Ruiz (Napoli), Pablo Sarabia (Paris), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolves)

Forwards: Álvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Pedri (Barcelona)

SWEDEN:

Goalkeepers: Karl-Johan Johnsson (København), Kristoffer Nordfeldt (Gençlerbirliği), Robin Olsen (Everton)

Defenders: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Pierre Bengtsson (Vejle), Marcus Danielson (Dalian Yifang), Andreas Granqvist (Helsingborg), Filip Helander (Rangers), Pontus Jansson (Brentford), Emil Krafth (Newcastle United), Victor Lindelöf (Manchester United), Mikael Lustig (AIK)

Midfielders: Jens-Lys Cajuste (Midtjylland), Viktor Claesson (Krasnodar), Albin Ekdal (Sampdoria), Emil Forsberg (Leipzig), Dejan Kulusevski (Juventus), Sebastian Larsson (AIK), Kristoffer Olsson (Krasnodar), Robin Quaison (Mainz), Ken Sema (Watford), Mattias Svanberg (Bologna), Gustav Svensson (Guangzhou)

Forwards: Marcus Berg (Krasnodar), Alexander Isak (Real Sociedad), Jordan Larsson (Spartak Moskva)