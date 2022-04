SRO vs UNS Dream11 Tips And Prediction Jamaica T10 2022

SRO vs UNS Dream11 Team Prediction, Jamaica T10 2022 Fantasy Hints Match 3: Captain, Vice-Captain – Surrey Royals vs United Stars, Playing 11s For Today’s Match Sabina Park, Kingston at 9.30 PM IST April 20, Wednesday:

TOSS – The Jamaica T10 2022 toss between Surrey Royals vs United Stars will take place at 09:00 PM (IST).

Time – 09:30 PM

Venue: Sabina Park, Kingston, Jamaica Pitch

SRO vs UNS My Dream11 Team

A Walters, B King, A Campbell, J Campbell, J Glen, N Bonner, P Salmon, D Hamilton, E Oharo, N Gordon, D Sewell

Captain: J Glen Vice Captain: D Sewell

SRO vs UNS Squads

Surrey Royals: Brandon King (c), Jamie Hay, Javelle Glen, Leighton Leslie, Leroy Lug, Nkrumah Bonner, Rushane Gordon, Ryan Francis, Carlos Brown, Raewin Senior, Romaine Morrison, Everton Oharo, Malik Thompson, Nicholson Gordon, Pete Salmon

United Stars: John Campbell (c), Amoi Campbell, Anthony Walters, Darren Small, Jermaine Chisholm, Orlando Lyons, Sashane Anderson, Sykiane Wilson, Tian Jarrett, Andel Gordon, Dwayne Hamilton, Renaldo Ingram, Shaquille Greenwood, Tyrone Daley, Maurice Harrow, Aaron Daley, Alwyn Williams, Damani Sewell, Micheal Thompson, Ojay Shields