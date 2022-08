SS vs MW Dream11 Team Prediction, KSCA Maharaja T20 Trophy 2022 Fantasy Hints

SS vs MW Dream11 Team Prediction, KSCA Maharaja T20 Trophy 2022 Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – Shivamooga Strikers vs Mysore Warriors, Playing 11s For Today’s Match At SNRW Ground, 3 PM IST August 14, Sunday

Here is the KSCA Maharaja T20 Trophy 2022 Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and SS vs MW Dream11 Team Prediction, SS vs MW Fantasy Cricket Prediction, SS vs MW Playing 11s KSCA Maharaja T20 Trophy 2022, Fantasy Cricket Prediction Shivamooga Strikers vs Mysore Warriors , Fantasy Playing Tips – KSCA Maharaja T20 Trophy 2022.

TOSS – The KSCA Maharaja T20 Trophy 2022 match toss between Shivamooga Strikers and Mysore Warriors will take place at 2:30 PM IST

Time – August 14, 3 PM IST



Venue: SNRW Ground

SS vs MW Dream11 Team

Sharath, Ullal, Kadam (VC), Siddharth, K.Nair, Avinash (C), Hegde, Cariappa, Wadhwa, P.Jain, V.Patil

SS vs MW Probable Playing XI

Shivamooga Strikers: B.Sharath (wk), V.Sagar, R.Kadam, K.Siddharth, D.Avinash, K.Gowtham, S.Hoover, R.Wadhwa, K.Cariappa, U.Aiyappa, M.Darshan

Mysore Warriors: N.Ullal (wk), K.Nair, S.Shivaraj, N.Bharath, A.Goyal, S.Hegde, S.Gopal, P.Despande, V.Patil, P.Jain, L.Appanna