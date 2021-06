SS vs NW Dream11 Team Prediction

SS vs NW Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Spice Isle T10 Match – Captain, Vice-captain, Probable Playing XIs For Saffron Strikers vs Nutmeg Warriors, 7:00 PM IST, 1st June.

Here is the Dream11 Spice Isle T10 Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and SS vs NW Dream11 Team Prediction, SS vs NW Fantasy Cricket Prediction T10 game, Saffron Strikers vs Nutmeg Warriors Probable XIs Dream11 Spice Isle T10, Fantasy Cricket Prediction – Saffron Strikers vs Nutmeg Warriors, Fantasy Playing Tips – Dream11 Spice Isle T10.

TOSS: The Dream11 Spice Isle T10 toss between Saffron Strikers vs Nutmeg Warriors will take place at 6:30 PM IST – June 1.

Time: : 7:00 PM IST.

Venue: National Cricket Stadium, Grenada, West Indies

SS vs NW My Dream11 Team

Samuel Charles, Seandell Regis, Nickozi St Hillaire, Donald McDonald, Kendel George, Andre Fletcher, Kem Charles, Ryan John, Laurie Williams, Shermon Lewis, Darel Cyrus

Captain: Samuel Charles Vice-captain: Andre Fletcher.

SS vs NW Probable Playing 11s

Saffron Strikers: Ryan John (c), Kern Charles, Ray Charles, Kendel George, Mickel Joseph, Lendon Lawrence (wk), Shermon Lewis, Alex Moses, John Oliver, St Nickozi Hillaire, Laurie Williams

Nutmeg Warriors: Andre Fletcher, Jevon Andrew (wk), Akeem Alexis, Nealon Francois, Donald McDonald, Riddick Hayling, Isaiah Simon, Josh Thomas, Haston Jackson, Sheldon Joseph, Dane Murray

SS vs NW Squads

Saffron Strikers: Jelani George, Jenson Phillip, John Olive, Kem Charles, Kendel George, Laurie Williams, Lendon Lawrence (spice player), Mickel Joseph, Nickozi St Hillaire, Ray Charles, Ryan John (c), Samora Fraser, Shermon Lewis, Alex Moses

Nutmeg Warriors: Akeem Alexis, Andre Fletcher, Dane Murray, Darel Cyrus, Donald McDonald, Haston Jackson, Isaiah Simon, Jevon Andrew, Josh Thomas, Nealon Francois, Riddick Hayling, Samuel Charles, Seandell Regis, Sheldon Joseph.

Check Dream11 Prediction/ SS Dream11 Team/ NW Dream11 Team/ Saffron Strikers Dream11 Team Prediction/ Nutmeg Warriors Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips – Spice Isle T10/ Online Cricket tips and more.