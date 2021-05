Dream11 Team Prediction

Time: 11 PM IST.

Venue: Darren Sammy Cricket Stadium.

SSCS vs CCP My Dream11 Team

Julian Sylvester, Tenancy Hipppoltye, Audy Alexander, Xytus Emmanuel, Junior Henry, Shani Mesmain, Bradley Tisson, Alvinaus Simon, Kervell Prospere, Jervan Charles, Clem St. Rose

Captain: Shani Mesmain Vice-captain: Audy Alexander

Probable XI

Soufriere Sulphur City Stars

Shani Mesmain (c), Keither Prospere, Bradley Tisson, Dalius Monrose, Kevin Gassie, Ashely Hippoltye, Tenancy Hipppoltye (wk), Jervan Charles, Xytus Emmanuel, Julian Sylvester, Kervell Prospere

Choiseul Coal Pots

Vince Smith, Junior Henry, Jason Simon (c) (wk), Nick Joseph, Valange St. Ange, Tristan Norbal, Clem St. Rose, Stephane Theophane, Sky Lafeuillee, Alvinaus Simon, Audy Alexander

SQUADS

Soufriere Sulphur City Stars

Ashley Hippolyte, Keither Prospere, Denver Didier, Xytus Emmanuel, Wayne Prospere, Kervell Prospere, Jervan Charles, Quint Mesmain, Shanii Mesmain (c), Bradley Tisson, Kevin Gassie, Dalius Monrose, Tenncay Hippolyte (w)

Choiseul Coal Pots

Nick Joseph, Bronte Bess (c), Clem St. Rose, Stephane Theophane, Junior Henry, Audy Alexander, Alvinaus Simon, Canice Richardson, Sky Lafeuillee, Valange St. Ange, Vince Smith, Tristan Norbal, Jason Simon

