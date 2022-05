STG vs BOT Dream11 Team Prediction, ECS T10 Stockholm 2022

STG vs BOT Dream11 Team Prediction, ECS T10 Stockholm 2022 Series: Captain, Vice-Captain – Stockholm Titans vs Botkyrka, Playing 11s For Today's Match Norsborg, Sweden, 2:30 PM IST May 17, Tuesday

TOSS – The ECS T10 Stockholm 2022 T10 Series toss between Stockholm Titans vs Botkyrka will take place at 2:00 PM IST

Time – May 17, 2:30 PM IST



Venue: Norsborg Cricket Ground.

STG vs BOT My Dream 11 Team

Shani Khawaja, Zeeshan Mahmood, Aamer Riaz, Arun Pandey, Muhammad Tarar, Gurpal Randhawa, Mohammed Mohsin Memon, Ramraj Nadar, Osama Qureshi , Digraj Dodiya, Sivalingam Arumugam

Captain: Muhammad Tarar Vice Captain: Osama Qureshi

STG vs BOT Probable Playing XI

Stockholm Titans: Anurag Choudhary, Arun Pandey, Jitendra Kumar YadavzMadhava Reddy Tigulla, Madhava Reddy Tigulla, Sushant Kadam, Arun Kumaran Murugesan, Gopalakrishnan Parthasarathi, Madhava Reddy Tigulla, Sushant Kadam, Arun Kumaran Murugesan, Gopalakrishnan Parthasarathi

Botkyrka: Tahir Tarar, Zeeshan Mahmood©, Shani Khawaja(wk), Gurpal Randhawa, Osama Qureshi, Hayat Eatsham, Muhammad Ashfaq, Amir Khan, Asif Khan, Sufyan Gohar, Muhammad Chaudhry

