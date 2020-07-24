Published: July 24, 2020 11:21 AM IST

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Dream11 Team Cricket Hints TAD vs AAD Emirates DT10 Tournament: Captain And Vice-Captain, Fantasy Playing Tips Team Abu Dhabi vs Ajman Alubond, Match 2 at 7:30 PM IST Friday, July 24: Also Read - DPS vs ECB Today's Dream11 Team Cricket Hints, Emirates DT10 Tournament: Captain And Vice-Captain, Fantasy Playing Tips Dubai Pulse Secure vs ECB Blues, Match 1 at 5:30 PM IST Friday, July 24 With cricket resuming slowly but surely, Emirates D10 League 2020 is next and it starts on 24 July in UAE – at two UAE venues, the ICC Academy Ground and Dubai International Cricket Stadium. Also Read - Dream11 Emirates DT10 Tournament Live Streaming Details: When And Where to Watch Online, Full Squads, Schedule, Latest Cricket Matches, Timings in India Six teams will take part in the two-week tournament. Each team will face each other twice to secure the top 4 spots. These four teams will then lock horns in playoffs, similar to IPL format. TAD vs AAD Dream11 Kai Smith (WK), Abdul Shakoor, Riyan Mohammed, Rameez Shahzad, Syed-Haider Shah, Rizwan Ali, Zawar Farid, Hamad Arshad, Rahul Bhatia, Omer Farooq, Nasir Aziz SQUADS Team Abu Dhabi (TAD): Kai Smith, Osama Hassan, Riyan Mohammed, Ali Abid, Khalid Mahmood, Rameez Shahzad, Graeme Cremer, Rizwan Ali, Ghulam Farid, Aryan Lakra, Ghulam Murtaza, Dilawar Khan Orakzai, Noor Khan, Jalal Bhukari, Vinayak Vijayan, Rahul Bhatia Ajman Alubond (AAD): Abdul Shakoor, Sandy Sandeep, Anand Kumar, Amjad Gul-Khan, Syed-Haider Shah, Safeer Tariq, Saqib Manshad, Sapandeep Singh, Zawar Farid, Ali Mirza, Hamad Arshad, Ameer- Hamza, Omer Farooq, Nasir Aziz, Asif Mumtaz, Sharif Asadullah, Mohammad Azhar Check Dream11 Prediction/ TAD Dream11 Team/ AAD Dream11 Team/ Team Abu Dhabi Dream11 Team/ Ajman Alubond Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips/ Online Cricket Tips and more.

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