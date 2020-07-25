Published: July 25, 2020 10:47 AM IST

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Dream11 Team Cricket Hints TAV vs TRS ECS T10 Tallinn: Captain And Vice-Captain, Fantasy Playing Tips Tartu Vikings vs Tallinn Rising Stars, at 4:00 PM IST Saturday, July 25: Also Read - TH vs TRS Today's Dream11 Team Cricket Hints, ECS T10 Tallinn: Captain And Vice-Captain, Fantasy Playing Tips Tallinn Hippos vs Tallinn Rising Stars, at 12:00 PM IST Saturday, July 25 The ECS T10 shifts to Estonia now as the Tallinn T10 League will get underway at the National Cricket & Rugby Ground. The third match will feature Tartu Vikings and Tallinn Rising Stars. Tartu Vikings would be keen to begin their campaign on a winning note. Also Read - TU vs ET Today's Dream11 Team Cricket Hints, ECS T10 Tallinn: Captain And Vice-Captain, Fantasy Playing Tips Tallinn United vs East Tigers, at 2:00 PM IST Saturday, July 25 Tartu Vikings vs Tallinn Rising Stars Dream11 Team – Check My Dream11 Team, Best players List of TAV vs TRS, ECS T10 Tallinn, Tallinn Rising Stars Dream 11 Team Player List, Tartu Vikings Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Tartu Vikings vs Tallinn Rising Stars cricket match, Cricket Tips TAV vs TRS, Online Cricket Tips Tartu Vikings vs Tallinn Rising Stars ECS T10 Tallinn TAV vs TRS Dream11 Predictions Keeper – Ali Raza (vc), Udayan Patankar Batsmen – Redwan Zisan, Muhammad Rashid, Rahul Puniani All-Rounders – Muhammad Shoaib, Sarfaraz Ahmed, Shebin Al-din Bowlers – Mahababul Miraz (c), Nazmul Haque, Abdul Razik SQUADS Tartu Vikings: Ali Raza, Muhammad Rashid, Rahul Puniani, Waqas Rashid, Daniyal Gohar, Sarfaraz Ahmed, Mehedi Hasan, Saqib Naveed, Abdul Razik, Zain Abid, Asif Sattar, Kush Brahmbhatt, Ramesh Tanna, Tauseef Akhtar. Tallinn Rising Stars: Udayan Patankar, Md Riaz, Redwan Zisan, Maidul Rifat, Tajul Somon, Maruf Sarwardi, Muhammad Shoaib, Shebin Al-din, Eusuf Hassan, Miraz Mahabubul, Nazmul Haque, Showkat Jalal, Shantanu Bhat, Partha Sarathi Check Dream11 Prediction/ TAV Dream11 Team/ TRS Dream11 Team/ Tartu Vikings Dream11 Team/ Tallinn Rising Stars Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips/ Online Cricket Tips and more.

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