Home

Sports

THU vs REN Dream11 Prediction, BBL, Match 40: Fantasy Cricket Tips, Probable Playing XIs, Injury Updates For Today’s Sydney Thunder vs Melbourne Renegades, 1:45 PM IST

THU vs REN Dream11 Prediction, BBL, Match 40: Fantasy Cricket Tips, Probable Playing XIs, Injury Updates For Today’s Sydney Thunder vs Melbourne Renegades, 1:45 PM IST

Fantasy Cricket Tips, Probable Playing XIs, Injury Updates For Today’s Sydney Thunder vs Melbourne Renegade Dream11 Latest News, THU vs REN, Sydney Thunder vs Melbourne Renegade, Sydney Thunder vs Melbourne Renegade Heat Dream11, Perth Scorchers Dream11, THU vs REN Dream11, THU vs REN Dream11 team, Sydney Thunder vs Melbourne Renegade Fantasy team, Sydney Thunder vs Melbourne Renegade in BBL, Big Bash League, BBL

THU vs REN (credit: Twitter)

THU vs REN Dream11 Prediction, BBL, Match 40: Fantasy Cricket Tips, Probable Playing XIs, Injury Updates For Today’s Sydney Thunder vs Melbourne Renegades, 1:45 PM IST: Fantasy Cricket Tips, Probable Playing XIs, Injury Updates For Today’s Sydney Thunder vs Melbourne Renegade Dream11 Latest News, THU vs REN, Sydney Thunder vs Melbourne Renegade, Sydney Thunder vs Melbourne Renegade Heat Dream11, Perth Scorchers Dream11, THU vs REN Dream11, THU vs REN Dream11 team, Sydney Thunder vs Melbourne Renegade Fantasy team, Sydney Thunder vs Melbourne Renegade in BBL, Big Bash League, BBL

Trending Now

THU vs REN Dream11 Team

Wicket-keeper: Cameron Bancroft

You may like to read

Batters: Shaun Marsh, David Warner, Alex Hales, J Fraser McGurk

All-rounders: Chris Green, Will Sutherland, Daniel Sams, F ONeil

Bowlers: Kane Richardson, Akeal Hosein

Probable Playing XIs

Sydney Thunder: David Warner, Alex Hales, Cameron Bancroft, Oliver Davies, Alex Ross, Matthew Gilkes (wk), Daniel Sams, Chris Green (c), Nathan McAndrew, Liam Hatcher, Tanveer Sangha

Melbourne Renegades: Nic Maddinson, Shaun Marsh, Jake Fraser-McGurk, Jordan Cox (wk), Jonathan Wells, Will Sutherland (c), Akeal Hosein, Tom Rogers, Fergus O Neill, Kane Richardson, Adam Zampa

Squads

Sydney Thunder: David Warner, Alex Hales, Cameron Bancroft, Oliver Davies, Alex Ross, Matthew Gilkes(w), Daniel Sams, Chris Green(c), Nathan McAndrew, Liam Hatcher, Tanveer Sangha, Liam Doddrell, Toby Gray, William Salzmann, Gurinder Sandhu, Jason Sangha

Melbourne Renegades: Aaron Finch, Shaun Marsh, Jake Fraser-McGurk, Nic Maddinson(c), Jordan Cox(w), Jonathan Wells, Will Sutherland, Akeal Hosein, Tom Rogers, Fergus O Neill, Kane Richardson, Adam Zampa, Scott Edwards, Mackenzie Harvey, Ruwantha Kellepotha, Peter Siddle

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest Cricket News on India.com.