TIT vs KTS Dream11 Team Tips

Titans vs Knights Dream11 Team Prediction 4-Day Franchise Series – Fantasy Playing Tips, Probable XIs, Dream11 Guru Tips, Probable XIs For Today’s TIT vs KTS Dream11 Team, Match 21 in Karachi: In the match of the ongoing domestic 4-day competition in South Africa, Titans will lock horns with Knights. Titans vs Knights Dream11 Prediction 4-Day Franchise Series – Check My Dream11 Team, Best players list of TIT vs KTS, Knights Dream11 Team Player List, Titans Dream11 Team Player List, Online Cricket Prediction and Tips – TIT vs KTS 4-Day Franchise Series, Online Cricket Tips – Titans vs Knights 4-Day Franchise Series, Fantasy Cricket Prediction – 4-Day Franchise Series, Fantasy Tips – Titans vs Knights

TOSS: The 4-Day Franchise Series match toss between Titans and Knights will take place at 1.00 PM IST – March 7.

Time: 1.30 PM IST.

Venue: SuperSport Park, Centurion

TIT vs KTS My Dream11 Team

Wicketeeper – Heinrich Klaasen

Batsmen – Aiden Markram, Dean Elgar (c), Theunis de Bruyn, Raynard van Tonder, Pite van Biljon

All-Rounders – Migael Pretorius (vc)

Bowlers – Junior Dala, Lungi Ngidi, Shaun von Berg, Duan Jansen

TIT vs KTS Probable XI

Titans Probable XI: Aiden Markram, Dean Elgar, Grant Thomson (c), Theunis de Bruyn, Sibonelo Makhanya, Heinrich Klaasen, Diego Rosier, Dayyaan Galiem, Lungi Ngidi, Junior Dala, Tabraiz Shamsi

Knights Probable XI: Matthew Kleinveldt, Grant Mokoena, Raynard van Tonder, Pite van Biljon (c), Patrick Kruger, Wandile Makwetu , Shaun von Berg, Ferisco Adams, Migael Pretorius, Duan Jansen, Alfred Mothoa

TIT vs KTS Full SQUADS

Titans: Aiden Markram, Dean Elgar, Grant Thomson (c), Theunis de Bruyn, Sibonelo Makhanya, Heinrich Klaasen, Diego Rosier, Dayyaan Galiem, Lungi Ngidi, Junior Dala, Tabraiz Shamsi, Thando Ntini, Junior Dala, Rivaldo Moonsamy, Neil Brand, Rubin Hermann (wk), Neil Brand, Henry Davids, Matthew Arnold, Lizaad Williams, Okuhle Cele, Gregory Mahlokwana

Knights: Matthew Kleinveldt, Grant Mokoena, Raynard van Tonder, Pite van Biljon (c), Patrick Kruger, Wandile Makwetu , Shaun von Berg, Ferisco Adams, Migael Pretorius, Duan Jansen, Alfred Mothoa, Jonathan Vandiar, Patrick Botha, Farhaan Behardien, Gerald Coetzee, Mbulelo Budaza, Jacques Snyman, Andries Gous

Check Dream11 Prediction/ TIT Dream11 Team/ KTS Dream11 Team/ Titans Dream11 Team Prediction/ Knights Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips 4-Day Franchise Series/ Online Cricket Tips and more.