TOSS: The CPL T20 2020 match toss between Trinbago Knight Riders vs St Lucia Zouks will take place at 7:00 PM (IST).

Time: 7:30 PM IST

Venue: Brian Lara Stadium, Trinidad

TKR vs SLZ My Dream11 Team

Lendl Simmons, Sunil Narine, Colin Munro, Darren Bravo, Rahkeem Cornwall, Tim Seifert (wk), Kieron Pollard (captain), Mohammad Nabi, Sikandar Raza, Kesrick Williams, Khary Pierre

Likely 11

St Lucia Zouks: Rahkeem Cornwall, Andre Fletcher(w), Leniko Boucher, Kavem Hodge, Najibullah Zadran, Mohammad Nabi, Daren Sammy(c), Javelle Glenn, Scott Kuggeleijn, Kesrick Williams, Chemar Holder

Trinbago Knight Riders: Lendl Simmons, Colin Munro, Darren Bravo, Tim Seifert(w), Dwayne Bravo(c), Akeal Hosein, Amir Jangoo, Sikandar Raza, Anderson Phillip, Khary Pierre, Pravin Tambe

SQUADS

Trinbago Knight Riders: Darren Bravo, Dwayne Bravo, Akeal Hosein, Khary Pierre, Jayden Seales, Fawad Ahmed, Lendl Simmons, Sunil Narine, Colin Munro, Tim Seifert (wk), Kieron Pollard (captain), Pravin Tambe, Sikandar Raza, Anderson Phillip, Ali Khan, Amir Jangoo, Tion Webster

