TMC vs KAC Dream11 Tips And Predictions

Tapan Memorial Club vs Kalighat Club Dream11 Team Prediction Roxx Bengal T20 Challenge 2020 – Fantasy Playing Tips, Probable XIs, Dream11 Guru Tips, Probable XIs For Today's TMC vs KAC at Eden Gardens, Kolkata:

Tapan Memorial Club vs Kalighat Club Dream11 Team Prediction Roxx Bengal T20 Challenge 2020 – Check My Dream11 Team, Best players list of TMC vs KAC, Roxx Bengal T20 Challenge 2020, Kalighat Club Dream11 Team Player List, Tapan Memorial Club Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Prediction and Tips – TMC vs KAC Roxx Bengal T20 Challenge 2020, Online Cricket Tips – Tapan Memorial Club vs Kalighat Club Roxx Bengal T20 Challenge 2020, Fantasy Cricket Prediction – Roxx Bengal T20 Challenge, Fantasy Tips – Tapan Memorial Club vs Kalighat Club

TOSS: The Roxx Bengal T20 Challenge 2020 match toss between Tapan Memorial Club vs Kalighat Club will take place at 2.30 PM (IST) – December 3.

Time: 3 PM IST.

Venue: Eden Gardens, Kolkata.

TMC vs KAC My Dream11 Team

Shahbaz Ahmed (captain), Ramesh Prasad (vice-captain), Sudip Chatterjee, Shubham Chatterjee, Gaurav Chauhan, Jayojit Basu, Sandipan Das Sr, Pradipta Pramanik, Aamir Gani, Prayas Ray Burman, Sourav Mondal

TMC vs KAC Probable Playing XIs

Tapan Memorial Club: Koushik Ghosh, Shahbaz Ahmed, Nilkantha Das, Ramesh Prasad, Shakir Habib Gandhi, Debopratim Halder, Sandipan Das Sr, Gaurav Chauhan, Kaif Ahmed, P Barman, Tarun Godara

Kalighat Club: Sudip Chatterjee, Abhishek Bose, Jayojit Basu, Subham Sarkar, Satyaki Dutta, Shubham Chatterjee, Pradipta Pramanik, Sourav Mondal, Amit Kuila, Mithlesh Das, Aamir Gani

TMC vs KAC Full Squads

Tapan Memorial Club: Koushik Ghosh, Shahbaz Ahmed, Nilkantha Das, Ramesh Prasad, Shakir Habib Gandhi, Debopratim Halder, Sandipan Das Sr, Gaurav Chauhan, Kaif Ahmed, P Barman, Tarun Godara, Sourav Chanda, Abhishek Porel, Samik Karmankar, S Basu, Donil Dutta, Vikash Singh, Roshan Singh, Suraj Singh, Sumit Mahanta

Kalighat Club: Sudip Chatterjee, Abhishek Bose, Jayojit Basu, Subham Sarkar, Satyaki Dutta, Shubham Chatterjee, Pradipta Pramanik, Sourav Mondal, Amit Kuila, Mithlesh Das, Aamir Gani, Amit Banerjee, Pritam Chakraborty, Prakash Kr Roy, Debtanu Badiya, Priyank Bengani, Pritan Dutta, Shubrajit Das, Toufiq Modal

