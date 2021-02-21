Updated: February 21, 2021 9:57 PM IST

Dream11 Guru Prediction and Tips_Tamil Nadu vs Andhra Pradesh Vijay Hazare Trophy ODD Elite Group B Match

TN vs AND Dream11 Prediction Vijay Hazare Trophy ODD Tamil Nadu vs Andhra Pradesh Dream11 Team Prediction Vijay Hazare Trophy ODD – Fantasy Playing Tips, Captain, Probable XIs For Today’s TN vs AND at Holkar Cricket Stadium, Cuttack: In another exciting battle of Vijay Hazare Trophy ODD tournament, Tamil Nadu will take on Andhra Pradesh in the round two of Elite Group B match at the Holkar Cricket Stadium on Monday. The Vijay Hazare Trophy ODD TN vs AND match will start at 9 AM IST – February 22. Tamil Nadu are coming off a brilliant win over Punjab while Andhra Pradesh defeated Vidarbha by seven wickets in the final over. The Dinesh Karthik-led side seems to be the favourite to win this match but Andhra also have some match-winners up their sleeve and they will hope to give the opposition a tough time. The live TV telecast and online live streaming of Vijay Hazare Trophy ODD match will be available on Star Sports network and Disney+ Hotstar, JIO TV app. Also Read - Vijay Hazare Trophy 2021 Roundup: Prithvi Shaw Stars as Mumbai Beat Delhi, Rahul Tewatia's Blitz Went in Vain For Haryana TOSS: The Vijay Hazare Trophy ODD toss between Tamil Nadu and Andhra Pradesh will take place at 8.30 AM IST. Also Read - MUN vs NEW Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Premier League 2021: Captain, Vice-Captain And Predicted XIs For Today's Manchester United vs Newcastle United Football Match at Old Trafford 12:30 AM IST February 21 Sunday Time: 9 AM IST Also Read - MIL vs INT Dream11 Team Prediction Serie A 2021: Captain, Vice-captain, Fantasy Playing Tips And Probable XIs For Today's AC Milan vs Inter Milan Football Match at Stadio Giuseppe Meazza 7.30 PM IST February 21 Sunday Venue: Holkar Cricket Stadium. TN vs AND My Dream11 Team Wicketkeeper – Dinesh Karthik Batters – N Jagadeesan, Shahrukh Khan, Hanuma Vihari, Ricky Bhui (vc), Ashwin Hebbar All-Rounders – Baba Aparajith (C), Nitish Kumar Reddy Bowlers – Murugan Ashwin, Ravisrinivasan Sai Kishore, Cheepurapalli Stephen TN vs AND Probable Playing XIs Tamil Nadu: Arun Karthik, N Jagadeesan, Baba Aparajith, Dinesh Karthik (C/wk), Baba Indrajith, Shahrukh Khan, Ravisrinivasan Sai Kishore, M Mohammed, Sonu Yadav, Murugan Ashwin, Manimaran Siddharth. Andhra Pradesh: C Kranthi Kumar, Ashwin Hebbar, Ricky Bhui (wk), Hanuma Vihari (C), Nitish Reddy, Karan Shinde, Cheepurapalli Stephen, Girinath Reddy, Harishankar Reddy, S Ashish, Shoaib Md Khan. TN vs AND Squads Andhra Pradesh: Hanuma Vihari (C), Naren Reddy, Ashwin Hebbar, Karan Shinde, Ricky Bhui, Nitish Reddy, Cheepurapalli Stephen, Shoaib Md Khan, Karthik Raman, KV Sasikanth, Girinath Reddy, Uppara Girinath, Harishankar Reddy, S Ashish, Manish Golamaru, Dhruva Kumar Reddy, CR Gnaneshwar. Tamil Nadu: Dinesh Karthik (C), Arun Karthik, N Jagadeesan, Baba Aparajith, Baba Indrajith, Shahrukh Khan, Ravisrinivasan Sai Kishore, M Mohammed, Sonu Yadav, Murugan Ashwin, Manimaran Siddharth, Hari Nishanth, Kaushik Gandhi, Aswin Crist, T Natarajan, Laxmesha Suryaprakash, Jagatheesan Kousik, Krishnamoorthy Vignesh, Pradosh Ranjan Paul, G Periyaswamy. Check Dream11 Prediction/ TN Dream11 Team/ AND Dream11 Team/ Tamil Nadu Dream11 Player List/ Andhra Pradesh Dream11 Player List/ Dream11 Guru Tips – Vijay Hazare Trophy ODD/ Online Cricket Tips and more.

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