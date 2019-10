Dream11 Prediction

TNJ vs BJG Dream11 Team Tianjin Teda vs Beijing Renhe, Chinese Super League 2019– Football Prediction Tips For Today’s Match TNJ vs BJG at Tianjin Olympic Center Stadium, China:

Tianjin Teda takes on Beijing Renhe which promises to be a mouthwatering clash. While Tianjin Teda are at the ninth place in the points table, Beijing Renhe finds themselves languishing at the bottom of the table. With 3 ties BJG has lost 18 games in this tournament. For TNJ, the plus point in their CSL run is that they have managed to tie 5 games.

My Dream11 Team

Chen, Tianyi, Rui, Lan Jingxuan, Liu, Gao Jiarun, Yang, Sun, Jinghao, Yuanjie, Diop

The match starts at 1 PM IST.

SQUADS:

Tianjin Teda: Du Jia, Qipeng Yang, Liu Yang, Teng Shangkun, Wang Zhenghao, Qiu Tianyi, Wangsong Tan, Zheng Kaimu, Rong Hao, Bai Lei, Zhao Yingjie, Mirahmetjan Muzepper, Yang Cao, Zhao Hongli, Yang Wei, Gao Jiarun, Chiming Zhang, Felix Bastians, Peng Rui, Piao Taoyu, Guo Hao, Xie Weijun, Wanshun Yang, Ding Bowei, Frank Acheampong, Sandro Wagner, Johnathan, Mao Haoyu, Lei Youngchi, Su Yuanjie, Lan Jingxuan

Beijing Renhe: Zhang Lie, Liu Peng, Mou Pengfei, Du Wenyang, Boyang Liu, Luo Xin, Houliang Wan, Baojie Zhu, Shi Liang, Hantian Xiang, Hui Jin, Xinyu Liu, Li Chenglong, Nizamdin Ependi, Shao Shuai, Chen Liming, Augusto Fernández, Xuanhong Wang, Jie Chen, Jian Liu, Weizhe Sun, Cao Yongjing, Yufeng Zhang, Feng Renliang, Zhang Chenlong, Lin Jinghao, Wenzhao Zhang, Ayub Timbe Masika, Makhete Diop, Elvis Manu, Yihu Yang

