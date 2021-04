Dream11 Team Tips

TRA vs RCP, Fantasy Cricket Predictions FanCode ECS T10 Venice Semi-Final: Captain, Todays Probable XIs For Trentino vs Royal Cricket Padova at Venezia Cricket Ground at 3:30 PM IST April 3 Saturday: Also Read - VEN vs LON Dream11 Team Tips, Fantasy Cricket Predictions FanCode ECS T10 Venice Match 20: Captain, Vice-captain, Today's Probable XIs For Venezia CC vs Lonigo CC at Venezia Cricket Ground at 1 PM IST April 3 Saturday

Trentino vs Royal Cricket Padova Dream11 Team Prediction FanCode ECS T10 Venice – Check My Dream11 Team, Best players list of TRA vs RCP, FanCode ECS T10 Venice, Royal Cricket Padova Dream11 Team Player List, Trentino Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Trentino vs Royal Cricket Padova, Online Cricket Tips Trentino vs Royal Cricket Padova ECS T10 Venice, Fantasy Playing Tips – ECS T10 Venice. Also Read - TRA vs LON Dream11 Team Tips, Fantasy Cricket Predictions FanCode ECS T10 Venice Match 18: Captain, Vice-captain, Todays Probable XIs For Trentino Aquila vs Lonigo CC at Venezia Cricket Ground at 3 PM IST April 2 Friday

TOSS: The FanCode ECS T10 Venice toss between Trentino vs Royal Cricket Padova will take place at 3:00 PM IST – April 3.

Time: 3:30 PM IST.

Venue: Venezia Cricket Ground.

TRA vs RCP My Dream11 Team

Manoj Rodrigo, Awais Asghar, Muhammad Arslan, Dishan Fernando, Angelo Andradege, Saqib Arshad, Sameera Fernando (c), Virantha Veerasingha (v/c), Awais Asghar, Sumith Perera, Chamara Warnakulasuriya

Probable Playing 11

Trentino Aquila: Ali Saqib Arshad(c), Usman Arshad, Muhammad Arslan, Muhammad Waqas Asghar, Awais Asghar, Awais Ashiq(wk), Zeeshan Javaid Muhammad, Atif Saleem Raza, Gurpreet Singh, Hassan Tahir, Sadaqat Al

Royal Cricket Padova: Nishanka Kumarasinghe (C), Sameera Fernando, Manoj Rodrigo (WK), Dishan Fernando, Sumith Perera, Angelo Andradege, Virantha Veerasingha, Chamara Weerasinghe, Lahiru Chamara, Chamara Warnakulasuriya, Dinesh Silva.

Squads

Trentino Aquila

Hamza Mohammad, Hassan Tahir, Hussain Tahir, Kamran Zaman, Muhammad Arslan, Muhammad Waseem Asghar, Suleman Muhammad, Tahir Mehmood, Umer Razaq, Usman Arshad, Ali Saqib Arshad, Aqib Mohammad, Awais Asghar, Atif Saleem Raza, Awais Ashiq, Gurpreet Singh, Lovepreet Singh, Muhammad Irfan, Muhammad Waqas Asghar, Muhammad Zaka Ullah Khan, Rameez Mohammad, Saeed Asghar, Zeeshan Javaid Muhammad, Abdul Qayyum, Kamran Hussain, Mazhar Waheed Abbasi

Royal Cricket Padova

Manoj Rodrigo (WK), Sameera Fernando, Dishan Fernando, Nishanka Kumarasinghe (C), Sumith Perera, Angelo Andradege, Sajith Kumara, Chamara Weerasinghe, Lahiru Chamara, Chamara Warnakulasuriya, Dinesh Silva, Lasanka Wijewardana, Subith Gamage, Shashindra Witharanage, Sandun Vidanalage, Tushara Arachchige, Nisal Dananjaya, Tushara Sampath, Imal Wijewardana, Thudugoda Rangajeewa, Weerahennadige Fernando, Gasbaduge Fernando, Jaliya Mudiyanselage, Katunayakage Perera, Loku Silva, Anoman Andradege, Malwanage Fernando, Warnakulasuriya Tharindu, Jayabahu Mudiyabselage, Virantha Veerasingha, Indika Fernando, Nishan Archchige, Vidana Dananjaya, Kalubowila Gunasekara and Lahiru Thommage.

Check Dream11 Prediction/ TRA Dream11 Team/ RCP Dream11 Team/ Trentino Dream11 Team Prediction/ Royal Cricket Padova Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips – ECS T10 Venice/ Online Cricket Tips and more.