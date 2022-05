TRI vs LEE Dream11 Team Prediction, Windies Test Championship, 2022

TRI vs LEE Dream11 Team Prediction, Windies Test Championship, 2022 Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – T&T Red Force vs Leeward Islands Hurricanes, Playing 11s For Today's Match Diego Martin,7.30 PM IST May 18, Wednesday

Here is the Windies Test Championship 2022 Dream11 Team Prediction

TOSS – The Windies Test Championship, 2022 Series toss between T&T Red Force vs Leeward Islands Hurricanes will take place at 7 PM IST

Time – May 18, 7.30 PM IST



Venue: Diego Martin Sporting Complex

TRI vs LEE My Dream 11 Team

J Da Silva, K Powell, D Thomas, K Simmons, J Mohammed, R Cornwall, T Hinds, B Charles, J Louis, A Phillip, H Walsh

TRI vs LEE Probable Playing XI

T&T Red Force: Jeremy Solozano, Keagan Simmons, Isaiah Rajah, Jason Mohammed, Yannic Cariah, Joshua Da Silva (wk), Imran Khan (c), Terrance Hinds, Bryan Charles, Anderson Phillip, Jayden Seales

Leeward Islands Hurricanes: Montcin Hodge, Kieran Powell, Devon Thomas, Kofi James, Jahmar Hamilton (c & wk), Terrence Warde, Rahkeem Cornwall, Colin Archibald, Jeremiah Louis, Daniel Doramm, Alzarri Joseph