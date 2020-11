Dream11 Tips And Prediction

Tuskers XI vs Lions XI Dream11 Team Prediction Siechem Pondicherry T20 – In the third match of the Pondicherry T20 tournament, Tuskers XI will take the field against Lions XI at 1:30 PM IST.

Tuskers XI vs Lions XI Dream11 Team Prediction Siechem Pondicherry T20

TOSS: The Pondicherry T20 match toss between Tuskers XI and Lions XI will take place at 1 PM IST – November 12, Thursday.

Time: 1.30 PM IST.

Venue: Cricket Association Pondicherry’s Siechem Ground.

TUS vs LIO My Dream11 Team

A V Tomar (captain), Mohit Mittan (vice-captain), R Vivekanandan, Fabid Ahmed, R Palani, Illakia Venthan S, Jikendra Jadhav, Sidarth Sankar, R Ayyanar, Syed Aziz, Nitish Manik Salekar

TUS vs LIO Probable Playing XIs

Tuskers XI: Sidharth Sankar, Mohit Mittan, V Arunkumar, Nitish Manik Salekar, G Babu, Paras Ratnaparkhe, G Thivagar, Fabid Ahmed, Sagar Udeshi, Jikendra Jadhav, Ilakkia Venthan S

Lions XI: R Ayyanar, Syed Aziz A, Akash V Tomar, R Palani, R Vivekanandan, Akash Anand Kargave, Satyanarayana Raju, Pooviarasan Pooviarasan, B Surendar, Anton Andrew Subikshan, S Venkadesan

TUS vs LIO Fulll Squads

Tuskers XI: Sharadh Kishan A, Pankaj Singh, Muhammed Nazil CTK, Santhosh Kumaran S, Fabid Ahmed, G Thivagar, Mohit Mittan, Nitish Manik Salekar, Sidarth Sankar, P Surendiran, V Arunkumar, Paras Ratnaparkhe, Priyam Ashish, Abin Mathew M, G Babu, Neyan Kangayan, Sagar Udeshi, Ilakkia Venthan S, Jikendra Jadhav, P Murugan

Lions XI: Akash Anand Kargave, C Sivaraj, Kaladi Nagur Babu, S Karthik, M Malairaja, G Thamizhmani, Syed Aziz A, R Ayyanar, N Radjrathename, S Venkadesan, Pooviarasan Pooviarasan, T Nataraj, P Thamaraikannan, K Vignesh, R Palani, Akash V Tomar, R Vivekanandan, Satyanarayana Raju, Anton Andrew Subikshan, N Thennavan, B Surendar

