Dream11 Team Prediction

TWM vs TRG, Fantasy Tips Tanzania T10 League Match 8: Captain, Vice-captain – Twiga Masters vs Temba Rangers, Today’s Probable XIs at 1 PM IST April 28 Thursday: Also Read - RNC vs SBH Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Tanzania T10 League Match 7: Captain, Vice-captain - Rhino Challengers vs Simba Heroes, Today's Probable XIs at 11 AM IST April 28 Thursday

Twiga Masters vs Temba Rangers Dream11 Team Prediction Tanzania T10 – Check My Dream11 Team, Best players list of TWM vs TRG, Tanzania T10, Temba Rangers Dream11 Team Player List, Twiga Masters Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Twiga Masters vs Temba Rangers, Online Cricket Tips Twiga Masters vs Temba Rangers Tanzania T10, Fantasy Playing Tips – Tanzania T10 Also Read - CSK vs SRH Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips VIVO IPL 2021: Captain - Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad, Probable XIs For Today's T20 Match 23 at Arun Jaitley Stadium, Delhi, April 28 Wednesday

TOSS: The FanCode Tanzania T10 toss between Twiga Masters vs Temba Rangers will take place at 10:30 AM IST – April 27. Also Read - RNC vs TRG Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Tanzania T10 League Match 8: Captain, Vice-captain - Rhino Challengers vs Tembo Rangers, Today's Probable XIs at 1 PM IST April 28 Wednesday

Time: 1 PM IST.

Venue: Leader’s Club Ground, Dar Es Salaam, Tanzania

TWM vs TRG My Dream11 Team

Mohamed Omary, Issa Kikasi, Abhik Patwa, Gourav Choudhary, Ejaz Aziz, Mohammad Ali, Ankit Baghel, Goodluck Andrew, Wahi Hussain, Alhaji Sadik, Johnson Nyambo

Captain: Mohammad Ali Vice-captain: Mohamed Omary

TWM vs TRG Probable Playing XIs

Twiga Masters

Abhik Patwa, Ashish Kamania, Adnan Zariwala, Ejaz Aziz, Mohammad Ali, Goodluck Andrew, Karim Khan, Alhaji Sadik, Mohamed Omary, Wahid Hussain, Ayaaz Mustafa

Tembo Rangers

Suraj Pala, Vaibhav Bhatia, Issa Kikasi, Riziki Kiseto, Jumanne Masquater, Ankit Baghel, Gourav Choudhary, Muzamil Hussain, Johnson Nyambo, Pafrod Anacet, Raza Baloch

TWM vs TRG Squads

Twiga Masters

Abhik Patwa (captain), Adnan Zariwala, Alhaj Sadick, Ashish Kamania, Ayaz Mustafa, Ejaz Aziz, Goodluck Andrew, Karim Rashidi Kiseto, Mohamed Omary, Mohammad Ali, Mukul Kumar, Pafrod Anacet, Sadiki Iddi, Wahid Hussain, Zamoyoni Ramadhani

Tembo Rangers

Riziki Kiseto (captain), Issa Kikasi, Ally Hafidh, Ankit Baghel, Baraka Robert, Gagan Alag, Johnson Nyambo, Jumanne Masquater, Khalil Rehemtullah, Muzamil Hussain, Raza Baloch, Riken Patel, Suraj Pala, Vaibhav Bhatia, Waheed Mushtaq

Check Dream11 Prediction/ TWM Dream11 Team/ TRG Dream11 Team/ Tembo Rangers Dream11 Team Prediction/ Twiga Masters Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips – Tanzania T10/ Online Cricket Tips and more.