Published: January 25, 2022 3:39 PM IST

UAE U19 vs UGA U19 Dream11 Team Prediction, Fantasy Cricket Hints United Arab Emirates U-19 vs Uganda U-19: Captain, Probable Playing 11s, Team News; Injury Updates For the ICC U19 World Cup at Queen’s Park Oval, Port of Spain, Trinidad, 6:30 PM IST January 25

Dream11 Team Prediction UAE-U19 vs UGA-U19 ICC U-19 World Cup, Quarter-Final 1: Captain, Vice-captain, Fantasy Tips, Probable XIs For Today’s United Arab Emirates vs Uganda at Queen’s Park Oval, Port of Spain, Trinidad at 6:30 PM IST January 25 Tue. United Arab Emirates U-19 vs Uganda U-19 Dream11 Team Prediction U-19 World Cup – Check My Dream11 Team, Best players list of IN U-19, U-19 World Cup, United Arab Emirates U-19 Dream11 Team Player List, Uganda U-19 Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips United Arab Emirates U-19 vs Uganda U-19 U-19 World Cup, Online Cricket Tips UGA U-19 vs UAE U-19 U-19 World Cup, Online Cricket Tips United Arab Emirates U-19 vs Uganda U-19 U-19 World Cup, Fantasy Playing Tips – U-19 World Cup. TOSS: The U-19 World Cup toss between United Arab Emirates vs Uganda will take place at 6:00 PM IST. Time: 6:30 PM IST Venue: Queen’s Park Oval, Port of Spain, Trinidad. UAE U-19 vs UGA U-19 My Dream11 Team Kai Smith, Alishana Sharafu, Punya Mehra, Isaac Ategeka, Ali Naseer, Nilansh Keswani, Pascal Murungi, Joseph Baguma, Jash Giyanani, Adithya Shetty, Juma Miyaji Captain: Alishana Sharafu Vice Captain: Adithya Shetty UAE U-19 vs UGA U-19 Probable Playing XIs United Arab Emirates Under 19: Soorya Sathish, Kai Smith (WK), Dhruv Parashar, Alishana Sharafu (C), Punya Mehra, Nilansh Keswani, Ali Naseer, Ronak Panoly, Aayan Khan, Adithya Shetty, Jash Giyanani Uganda Under 19: Isaac Ategeka, Brian Asaba, Cyrus Kakuru (WK), Ronald Lutaaya, Pascal Murungi (C), Ronald Opio, Juma Miyaji, Joseph Baguma, Christopher Kidega, Matthew Musinguzi, Yunusu Sowobi Check Dream11 Prediction/ UAE U-19 Dream11 Team/ UGA U-19 Dream11 Team/ United Arab Emirates U-19 Dream11 Player List/ Uganda U-19 Dream11 Player List/ Dream11 Guru Tips – ICC U-19 World Cup/ Online Cricket Tips and more.

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