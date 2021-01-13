Published: January 13, 2021 6:30 PM IST

UAE vs IRE Dream11 Team Prediction ODI (© Twitter/@ICC)

UAE vs IRE Dream11 Tips And Prediction ODI United Arab Emirates vs Ireland Dream11 Team Prediction ODI – Fantasy Cricket Tips, Probable XIs, Dream11 Guru Tips For Today’s UAE vs IRE at Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi. The excitement of 50-over cricket continues as ODI between United Arab Emirates and Ireland is all set to get underway on Thursday. The ODI match between UAE and IRE match will begin at 11:00 AM IST – January 14, Thursday. Both the teams will play four-match ODI series in the UAE. UAE won the first match of the series, while the second ODI was rescheduled due to COVID-19 outbreak. Here is the Dream11 Prediction for ODI – UAE vs IRE Dream11 Team Prediction, United Arab Emirates vs IrelandDream11 Tips, UAE vs IRE Probable Playing XIs, UAE vs IRE Dream11 Fantasy Tips, Fantasy Prediction – ODI. Also Read - UAE vs IRE Dream11 Team Prediction 2nd ODI: Captain, Fantasy Playing Tips For Today's United Arab Emirates vs Ireland Match at Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, 11:00 AM IST January 10, Sunday TOSS: The toss between United Arab Emirates vs Ireland will take place at 11:00 AM IST, January 14, Thursday, in UAE Also Read - UAE vs IRE Dream11 Team Prediction 1st ODI: Captain, Fantasy Playing Tips For Today's United Arab Emirates vs Ireland Match at Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi, 11:00 AM IST January 8, Friday Time: 10:30 AM IST. Venue: Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi My Dream11 Team Wicketkeeper – Vrittya Aravind Batsmen – Andy Balbirnie, Paul Stirling (C), Kevin O’ Brien, CP Rizwan (VC), Mohammad Usman All-Rounders – Rohan Mustafa, Curtis Campher Bowlers – Ahmed Raza, Kashif Daud, Barry McCarthy United Arab Emirates vs Ireland Predicted Playing XIs United Arab Emirates Probable Playing XI: Zawar Farid, Vriitya Aravind (WK), CP Rizwan, Mohammad Usman, Alishan Sharafu, Rohan Mustafa, Waheed Ahmed, Ahmed Raza (C), Zahoor Khan, Karthik Meiyappan and Kashif Daud. Ireland Probable Playing XI: Paul Stirling, Kevin O’Brien, Andy Balbirnie (C), Harry Tector, Lorcan Tucker (WK), Curtis Campher, Gareth Delany, Mark Adair, Josh Little, Andy McBrine and Barry McCarthy. United Arab Emirates vs Ireland Squads United Arab Emirates: Ahmed Raza (c), Waheed Ahmad, Vriitya Aravind, Chirag Suri, Rohan Mustafa, Muhammad Usman, Muhammad Boota, Kashif Daud, Zawar Farid, Basil Hameed, Zahoor Khan, Aryan Lakra, Karthik Meiyappan, CP Rizwaan, Alishan Sharafu, Adithya Shetty, Junaid Siddique. Ireland: Andrew Balbirnie (c), Mark Adair, Curtis Campher, Gareth Delany, Josh Little, Andrew McBrine, Barry McCarthy, James McCollum, Kevin O’Brien, Neil Rock, Simi Singh, Paul Stirling, Harry Tector, Lorcan Tucker, Craig Young. Check Dream11 Prediction/ UAE Dream11 Team/ IRE Dream11 Team/ Dream11 Team Prediction/ United Arab Emirates vs Ireland Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips 1st ODI/ Online Cricket Tips and more.

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