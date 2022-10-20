LIVE UAE vs NAM, UAE vs NAM Score, UAE vs NAM Live Streaming: UAE Avoid Wiese’s Scare To Win By 7 RunsAlso Read - T20 World Cup: Where is India’s Need For Speed?

United Arab Emirates (Playing XI): Muhammad Waseem, Vriitya Aravind(w), Chundangapoyil Rizwan(c), Alishan Sharafu, Aayan Afzal Khan, Basil Hameed, Karthik Meiyappan, Fahad Nawaz, Ahmed Raza, Junaid Siddique, Zahoor Khan. Also Read - Highlights | SL vs NED Updates, T20 World Cup 2022: Sri Lanka Beat Netherlands By 16 Runs

Namibia (Playing XI): Stephan Baard, Michael van Lingen, Jan Nicol Loftie-Eaton, Gerhard Erasmus(c), Jan Frylinck, JJ Smit, David Wiese, Zane Green(w), Ruben Trumpelmann, Bernard Scholtz, Ben Shikongo. Also Read - NAM vs UAE Dream11 Prediction, Fantasy Cricket Hints ICC T20 World Cup 2022: Captain, Vice-Captain, Probable Playing 11s For Today's Namibia vs United Arab Emirates T20 WC at Simonds Stadium, Geelong at 1:30 PM IST October 20 Thu

Live Updates

  • 5:00 PM IST

    Live UAE vs NAM Updates, T20 World Cup 2022: Heartbreak for Namibia as UAE won by 7 runs.

  • 5:00 PM IST

    Live UAE vs NAM Updates, T20 World Cup 2022: Just one run. Namibia need 9 off the final ball.

  • 4:59 PM IST

    Live UAE vs NAM Updates, T20 World Cup 2022: OUT!!! David Wiese hauls out to a fielder. Waseem has bowled an excellent over till now. Namibia need 10 off the final 2 balls.

  • 4:53 PM IST

    Live UAE vs NAM Updates, T20 World Cup 2022: David Wiese brings up his 50. Probably, one of the most important half century in his career. Can Zahoor Khan get him out? He keeps him quiet though. NAM need 14 off the final over.

  • 4:46 PM IST

    Live UAE vs NAM Updates, T20 World Cup 2022: SIX!!! David Wiese flicks it for a maximum. IN THE AIR!!! Waseem called for it and spills it. This was an extremely crucial catch for UAE. SIX!!! Namibia need 21 off 13 balls now.

  • 4:37 PM IST

    Live UAE vs NAM Updates, T20 World Cup 2022: FOUR!!! That is bad fielding from the fielder at mid-wicket. FOUR!!! Another boundary in the over. SIX!!! Trumplemann hits this one out of the park. NAM need 46 off 24 balls.

  • 4:27 PM IST

    Live UAE vs NAM Updates, T20 World Cup 2022: David Wiese is the only hope for Namibia at the moment. FOUR!!! That is a brilliant shot by Wiese. It was a FULL TOSS and it was NO BALL!! as well. Another twist in the game? NAM need 67 off 36 balls.

  • 4:16 PM IST

    Live UAE vs NAM Updates, T20 World Cup 2022: OUT!!! Zahoor Khan bowls a thunderbolt of a yorker. OUT!!! Another wicket and Zahoor Khan reigns supreme. Zane Green and Frylinck depart in quick succession. NAM 69/7 (12.4)

  • 4:12 PM IST

    Live UAE vs NAM Updates, T20 World Cup 2022: SIX!!! That is a big shot from David Wiese. Meiyappan is being taken to cleaners probably for the first time in the tournament. NAM need 82 off 48 balls.

  • 4:04 PM IST

    Live UAE vs NAM Updates, T20 World Cup 2022: Only four runs of Meiyappan’s 2nd over. UAE have got a stronghold in the match. It will not be a exaggeration if we say that UAE are on course to win their first match in the tournament. NAM 53/5 (10)