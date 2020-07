Dream11 Team Prediction

UDI vs JUV Serie A 2019-20: Captain, Vice-captain And Fantasy Tips For Udinese vs Juventus Today's Football Match at 11:00 PM IST July 23 Thursday:

Udinese vs Juventus Dream11 Team Tips and Prediction Serie A 2019-20 – Check My Dream11 Team, Best players list of today's football match, Udinese vs Juventus Dream11 Team Player List, UDI Dream11 Team Player List, JUV Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips, Udinese vs Juventus Serie A 2019-20, Online Football Tips – Sassuolo vs Juventus, Football Tips And Prediction – UDI vs JUV Serie A 2019-20

UDI vs JUV Dream11 Tips & Tricks

Wojciech Szczesny, William Troost-Ekong, Matthijs de Ligt, Bonucci, Juan Cuadrado, Fofana, Rodrigo De Paul, Rodrigo Bentancur, Lukasz Teodorczyk, Dybala, Cristiano Ronaldo Also Read - ATN vs BOG Dream11 Team Prediction Serie A 2019-20: Captain, Vice-captain And Fantasy Tips For Atalanta BC vs Bologna FC Today's Football Match Predicted XIs at Gewiss Stadium 11 PM IST July 21

SQUADS

Udinese (UDI): Juan Musso, Samuele Perisan, Nícolas Andrade, Samir, Nicholas Opoku, William Troost-Ekong, Bram Nuytinck, Hidde ter Avest, Rodrigo Becão, Sebastian De Maio, Seko Fofana, Mato Jajalo, Rodrigo De Paul, Wallace, Ken Sema, Jens Stryger Larsen, Rolando Mandragora, Jan Kubala, Marco Ballarini, Antonin Barak, Felipe Viseu, Evandro, Francisco Sierralta, Stefano Okaka, Kevin Lasagna, Ignacio Pussetto, Ilija Nestoroski, Lukasz Teodorczyk

Juventus (JUV): Gianluigi Buffon, Wojciech Szczesny, Carlo Pinsoglio, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Alex Sandro, Daniele Rugani, Danilo, Matthijs de Ligt, Luca Coccolo, Pietro Beruatto, Merih Demiral, Wesley Andrade, Miralem Pjanic, Juan Cuadrado, Blaise Matuidi, Sami Khedira, Aaron Ramsey, Douglas-Costa, Adrien Rabiot, Federico Bernardeschi, Daouda Peeters, Rodrigo Bentancur, Simone Muratore, Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Marco Olivieri, Giacomo Vrioni, Luca Zanimacchia

