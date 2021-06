Dream11 Team Prediction

Venue: National Stadium, Bucharest

UKR vs AUT My Dream11 Team

Daniel Bachmann, Mykola Matvienko, Vitalii Mykolenko, David Alaba, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Ruslan Malinovskiy, Andriy Yarmolenko, Mykola Shaparenko, Marko Arnautovic (Captain), Roman Yaremchuk (Vice-Captain)

UKR vs AUT Probable playing XI

Ukraine

Georgi Bushchan; Oleksandr Karavaev, Mykola Matvienko, Illia Zabarnyi, Vitalii Mykolenko; Oleksandr Zinchenko, Serhiy Sydorchuk, Mykola Shaparenko; Ruslan Malinovskiy, Andriy Yarmolenko; Roman Yaremchuk

Austria

Daniel Bachmann; Philipp Lienhart, David Alaba, Martin Hinteregger; Xaver Schlager; Stefan Lainer, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Andreas Ulmer; Sasa Kalajdzic, Marko Arnautovic

UKR vs AUT SQUADS

Ukraine

Goalkeepers: Georgiy Bushchan, Andriy Pyatov, Anatolii Trubin

Defenders: Oleksandr Karavaev, Serhiy Kryvtsov, Mykola Matviyenko, Vitaliy Mykolenko, Denys Popov, Eduard Sobol, Oleksandr Tymchyk, Illia Zabarnyi, Oleksandr Zinchenko

Midfielders: Roman Bezus, Yevhen Makarenko, Ruslan Malinovskyi, Marlos, Mykola Shaparenko, Taras Stepanenko, Heorhii Sudakov, Serhiy Sydorchuk, Viktor Tsygankov

Forwards: Artem Besedin, Artem Dovbyk, Roman Yaremchuk, Andriy Yarmolenko, Oleksandr Zubkov

Austria

Goalkeepers: Daniel Bachmann, Pavao Pervan, Alexander Schlager

Defenders: David Alaba, Aleksandar Dragovic, Marco Friedl, Martin Hinteregger, Stefan Lainer, Philipp Lienhart, Stefan Posch, Andreas Ulmer

Midfielders: Julian Baumgartlinger, Christoph Baumgartner, Florian Grillitsch, Stefan Ilsanker, Konrad Laimer, Valentino Lazaro, Karim Onisiwo, Marcel Sabitzer, Louis Schaub, Xaver Schlager, Alessandro Schopf, Christopher Trimmel

Forwards: Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch, Sasa Kalajdzic

Check Dream11 Prediction/ UKR Dream11 Team/ AUT Dream11 Team/ UKR Dream11 Team Prediction/ AUT Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips – EURO 2020/ Online football Tips and more.