Dream11 Team Prediction

Venue: National Arena in Romania

UKR vs MCD My Dream11 Team

Goalkeeper – G. Bushchan

Defenders –I. Zabarnyl, E. Alioski, V. Mykolenko, S. Ristovski

Midfielders – A. Ademi, O. Zinchenko, A. Trajkovski, R. Malinovskyi

Strikers – G. Pandev, A. Yarmalenko

UKR vs MCD Probable Playing XIs

Ukraine: Georgi Bushchan; Vitalii Mykolenko, Mykola Matvienko, Illia Zabarnyi, Oleksandr Karavaev; Serhiy Sydorchuk, Mykola Shaparenko, Ruslan Malinovskiy; Oleksandr Zinchenko, Andriy Yarmolenko, Roman Yaremchuk

Macedonia: Stole Dimitrievski; Darko Velovski, Visar Musliu, Stefan Ristovski; Ezgjan Alioski, Eljif Elmas, Arijan Ademi, Enis Bardhi, Boban Nikolov; Aleksandar Trajkovski, Goran Pandev

Squads

Ukraine: Georgiy Bushchan, Andriy Pyatov, Anatolii Trubin, Eduard Sobol, Vitaliy Mykolenko, Oleksandr Karavaev, Denys Popov, Oleksandr Tymchyk, Illia Zabarnyi, Serhiy Kryvtsov, Mykola Matviyenko, Serhiy Sydorchuk, Ruslan Malinovskyi, Mykola Shaparenko, Marlos, Oleksandr Zubkov, Heorhii Sudakov, Viktor Tsygankov, Taras Stepanenko, Yevhen Makarenko, Oleksandr Zinchenko, Andriy Yarmolenko, Roman Bezus, Roman Yaremchuk, Artem Besedin, Artem Dovbyk

Macedonia: Stole Dimitrievski, Risto Jankov, Damjan Siskovski, Egzijan Alioski, Stefan Ristovski, Darko Velkovski, Egzon Bejtulai, Visar Musliu, Kire Ristevski, Gjoko Zajkov, Arijan Ademi, Enis Bardi, Darko Churlinov, Eljif Elmas, Feran Hasani, Tihomir Kostadinov, Boban Nikolov, Milan Ristovski, Stefan Spirovski, Daniel Avramovski, Vlatko Stojanovski, Aleksandar Trajkovski, Ivan Tričkovski, Krste Velkovski, Goran Pandev, Marjan Radeski

