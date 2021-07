UME vs BOT Dream11 Team Prediction

Time: 6:30 PM IST.

Venue: Norsborg Cricket Ground, Umea CC.

UME vs BOT My Dream11 Team

Majid Mustafa, Abdullah Abrar, Shani Khawaja, Ahmed Zulfiqar, Muhammad Tarar, Amir Husseini, Zeeshan Mahmood, Gurpal Randhawa, Hani Hassan, Kaiyum Miah, Osama Qureshi.

Captain: Muhammad Tarar. Vice-captain: Zeeshan Mahmood.

UME vs BOT Probable Playing XIs

Umea Majid Mustafa, Pardeep Singh, Pradeep Mishra, Amir Husseini, Syed Junaid, Arslan Bajwa, Abid Sayyid, Hani Hassan, Abdullah Abrar, Kaiyum Miah, Mahmood Ahmad.

Botkyrka Asad Iqbal, Muhammad Tarar, Shani Khawaja, Ali Hassani, Zeeshan Mahmood, Gurpal Randhawa, Ahmed Zulfiqar, Muhammad Ashfaq, Osama Qureshi, Asif Khan, Faisal Mushtaq.

UME vs BOT Squads

Umea CC: Abdullah Abrar, Abid Sayyid Amir Husseini, Arsalan Bajwa, Bilal Saleem, Dharmesh Sabharwal, Gopinath Manavalan, Hani Hassan, Haseeb Babar, Kaiyum Miah, Mahmood Ahmad, Majid Mustafa, Nasir Mehmood, Pradeep Singh, Pradheep Mishra, Sohail Adnan, Sukhbir Singh, Sulman Yusuf, Syed Junaid, Tatbeeq Raza Ullah, Zeeshan Haider.

Botkyrka Aamer Riaz, Ahmed Zulfiqar, Ali Hassani, Asad Iqbal, Asif Khan, Faisal Mushtaq, Gurupal Randhawa, Muhammad Ashfaq, Nadeem Ali, Osama Qureshi, Qasib Rashid, Rehman Abdul, Shani Khawaja, Tahir Tarar, Wasif Muhammad, Zeeshan Mahmood.

