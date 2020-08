Dream11 Tips And Prediction

Pumas UNAM vs Monterrey Dream11 Team Tips and Prediction Mexican League 2020 – Football Tips For Today’s Match UNAM vs MONT at Estadio Olimpico Universitario: In an eagerly-awaited encounter of Mexican League 2020, Pumas UNAMn will take on CF Monterrey of the Liga MX – August 13 morning in India. The Liga MX UNAM vs MONT match will take place at the Estadio Olimpico Universitario and will kick-off at 7:30 AM IST. In the league standings, Pumas UNAM find themselves at the fifth spot with seven points and have won two, while drawing one game in the tournament so far. On the other hand, CF Monterrey, they are a spot below UNAM with four points to their names. They’ve won one, lost one and drawn one game in the ongoing campaign. That being said, we can expect an intriguing 90 odd minutes and here is the Dream11 Prediction for the game ahead. The live TV broadcast and online live streaming of Mexican League 2020 is not available in India. Also Read - HOU vs IND Dream11 Team Prediction Basketball: Captain, Star Player And Fantasy Tips For Houston Rockets vs Indiana Pacers NBA 2019-20 Match at AdventHealth Arena, Orlando 1.30 AM IST August 13

Kick-Off Time: The Mexican League match between Pumas UNAM and Monterrey will start at 7.30 AM IST – August 13 in India. Also Read - ATN vs PSG Dream11 Team Prediction Champions League 2020: Captain, Vice-captain And Fantasy Tips For Today's Atalanta vs Paris Saint-Germain Quarterfinal Match, Predicted XIs at Estadio do Sport Lisboa e Benfica 12.30 AM IST August 13

Venue: Estadio Olimpico Universitario. Also Read - BSVB vs BSCR Dream11 Team Prediction ECS T10 Dresden 2020: Captain And Vice-captain, Fantasy Cricket Tips For BSV Britannia vs BSC Rehberge T10 Match, Probable XIs at Ostrapark Stadium 8.30 PM IST August 12

My Dream11 Team

Goalkeeper: Alfredo Talavera (VC)

Defenders: Johan Vasquez, Luis Quintana, Nicolas Freire

Midfielders: G. Moreno, F. Alvarez, D. Pablon, M. Layun

Forwards: Juan Dinenno, M. Meza (C), R. Funes-Mori

UNAM vs MONT Predicted Playing XIs

Pumas UNAM: Alfredo Talavera (GK), Johan Vasquez, Luis Quintana, Nicolas Freire, Andres Iniestra, Juan Iturbe, Carlos Gutierrez-II, Jonathan Suarez, Alejandro Zamudio, Carlos Gonzalez, Juan Dinenno.

Monterrey: Hugo Gonzalez (GK), Luis Cardenas, Edson Resendez, Cesar Montes, Sebastian Vegas, Nicolas Sanchez, Jesus Gallardo, Daniel Parra, Stefan Medina, Edson Gutierrez, Jonathan Gonzalez.

UNAM vs MONT SQUADS

Pumas UNAM (UNAM): Alfredo Talavera, Julio Gonzalez, Rodrigo Cerecedo, Jose Galindo, Johan Vasquez, Luis Quintana, Nicolas Freire, Diego Rodriguez-II, Alejandro Mayorga, Jeronimo Rodriguez-Guemes, Alan Mozo, Jesus Rivas, Andres Iniestra, Juan Vigon, Leonel Lopez, Gerardo Moreno, Favio Alvarez, Sebastian Saucedo, Juan Iturbe, Carlos Gutierrez-II, Jonathan Suarez, Miguel Carreon, Amaury Garcia, Erik Lira, Bryan Mendoza, Brian Figueroa, Alejandro Zamudio, Carlos Gonzalez, Juan Dinenno, Emanuel Montejano.

Monterrey (MONT): Marcelo Barovero, Luis Cárdenas, Edson Resendez, José Alvarado, César Montes, Nicolás Sánchez, José Basanta, Celso Ortiz, Jesús Gallardo, William Silva Gomes Barbio, Axel Said Grijalva, Daniel Parra, Josué Domínguez, Matías Kranevitter, Edson Gutiérrez, Dorlan Pabón, Leonel Vangioni, Avilés Hurtado, Miguel Layún, Arturo González, Jonathan Gonzalez, Maximiliano Meza, Stefan Medina, Eric Cantú, Jaziel Martínez, Luis Sánchez Cedrés, Obed Martinez, William Mejía, Michell Rodríguez, Juan Machado, Sergio Villarreal, Shayr Mohamed González,Rogelio Funes Mori, Vincent Janssen, Jonathan Urretaviscaya, Rodolfo Pizarro, Carlos Rodríguez, Eduardo Banda.

Check Dream11 Prediction/ UNAM Dream11 Team/ MONT Dream11 Team/ Pumas UNAM Dream11 Team/ Monterrey Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips And Prediction/ Online Football Tips and more.