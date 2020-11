Dream11 Tips And Prediction

Uruguay vs Brazil Dream11 Team Tips and Prediction World Cup Qualifiers 2020 – Fantasy Football Tips, Predicted XIs, Dream11 Guru Tips For Today's Match URU vs BRZ at Estadio Centenario: In an exciting World Cup Qualifiers 2020 encounter on Tuesday night, two footballing giants Uruguay and Brazil will be locking horns at the Estadio Centenario. The World Cup Qualifiers 2020 URU vs BRZ match will kick-off at 4.30 AM IST – November 18. Here is the Dream11 Prediction for World Cup Qualifiers 2020 – URU vs BRZ Dream11 Team Prediction, Uruguay vs Brazil Dream11 Tips, URU vs BRZ Probable Playing XIs, URU vs BRZ Dream11 Fantasy Tips, Fantasy Prediction – World Cup Qualifiers, Fantasy Playing Tips – Uruguay vs Brazil

Kick-Off Time: The World Cup Qualifiers 2020 match between Uruguay vs Brazil will start at 4.30 AM IST – November 18 in India.

Venue: Estadio Centenario.

URU vs BRZ My Dream11 Team

Martin Campana, Diego Godin, Jose Gimenez, Marquinhos, Thiago Silva, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, Everton Ribeiro, Edinson Cavani (VC), Gabriel Jesus and Richarlison (C).

URU vs BRZ – Recent Form

Uruguay: W L W D W

Brazil: W W W W L

URU vs BRZ Predicted Playing XIs

Uruguay: Martín Campaña, Martín Cáceres, José Giménez, Diego Godín, Matias Vina, Rodrigo Bentancur, Lucas Torreira, Federico Valverde, Edinson Cavani, Jonathan Rodríguez, Luis Suarez.

Brazil: Alisson Becker, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo Luiz da Silva, Renan Lodi, Everton Ribeiro, Douglas Luiz, Arthur Melo, Roberto Firmino, Richarlison, Gabriel Jesus.

URU vs BRZ SQUADS

Uruguay (URU): Martín Campaña, Yonatan Irrazabal, Rodrigo Muñoz, Martín Cáceres, José Giménez, Diego Godín, Agustín Oliveros, Alexis Rolin, Damián Suárez, Matias Vina, Mauro Arambarri, Rodrigo Bentancur, Nicolás De La Cruz, Nahitan Nández, Gabriel Neves, Lucas Torreira, Jonathan Rodríguez, Brian Rodríguez, Edinson Cavani, Darwin Núñez, Diego Rossi, Luis Suárez.

Brazil (BRZ): Ederson Moraes, Weverton, Aderbar Melo dos Santos, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Telles, Danilo Luiz da Silva, Rodrigo Caio, Felipe Monteiro, Renan Lodi, Gabriel Menino, Philippe Coutinho, Casemiro, Fabinho, Everton Ribeiro, Douglas Luiz, Bruno Guimaraes, Neymar, Roberto Firmino, Richarlison, Rodrygo Goes, Matheus Cunha, Everton Soares.

