VCC vs CRC Dream11 Team Predictions ECS T10-Vienna

Vienna CC vs Cricketer CC Dream11 Team Prediction ECS T10-Vienna- Fantasy Playing Tips, Captain, Probable XIs For Today’s VCC vs CRC at Seebarn Cricket Ground: In match no. 14 of ECS T10-Vienna tournament, Vienna CC will take on Cricketer CC at the Seebarn Cricket Ground on Thursday. The ECS T10-Vienna VCC vs CRC match will start at 2:30 PM IST – April 22. Vienna CC have played four games in the ECS T10 Vienna so far, winning and losing two matches apiece. After losing their first two matches in the tournament, Vienna bounced back strongly and recorded two wins on the trot. On the other hand, Cricketer CC, have played only two ECS T10 games so far, winning one and losing one. Here is the ECS T10-Vienna Dream11 Team Prediction – T10 Dream11 Guru Tips and VCC vs CRC Dream11 Team Prediction, VCC vs CRC Fantasy Cricket Prediction T10 game, VCC vs CRC Probable XIs ECS T10-Vienna, Fantasy Cricket Prediction – Vienna CC vs Cricketer CC, Fantasy Playing Tips – ECS T10-Vienna. Also Read - NEP vs MAL Dream11 Team Prediction Nepal Tri Nations Cup T20I, Fantasy Tips Match 6: Captain, Vice-captain - Nepal vs Malaysia, Today's Probable XIs at Tribhuvan University International Cricket Ground at 1 PM IST April 22 Thursday

TOSS: The ECS T10-Vienna toss between Vienna CC and Cricketer CC will take place at 2 PM IST – April 22. Also Read - VID vs INV Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips ECS T10-Vienna Match 13: Captain, Vice-captain - Vienna Danube vs Indian Vienna, Today's Probable XIs at Seebarn Cricket Ground at 12:30 PM IST April 22 Thursday

Time: 2:30 PM IST. Also Read - KKR vs CSK Dream11 Team Prediction VIVO IPL 2021: Captain, Fantasy Playing Tips, Today's Probable XIs For Today's Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings T20 Match 15 at Wankhede Stadium, Mumbai 7.30 PM IST April 21 Wednesday

Venue: Seebarn Cricket Ground.

VCC vs CRC My Dream11 Team

Bilal Zalmai, Quinton Norris, Satyam Subhash, Lakmal Kasthuri Arachchige, Abdullah Akbarjan (VC), Jaweed Sadran, Mohammad Waqar Zalmai, Mark Simpson-Parker (C), Baseer Khan, Abdulwaseed Basit, Jayaprakash Arukkutty.

VCC vs CRC Probable Playing XIs

Vienna CC: Lakmal Kasthuri Arachchige, Mark Simpson-Parker, Abdullah Akbarjan, Satyam Subhash, Quinton Norris (C/wk), Ali Rahemi, Himanshu Jha, Junaid Syed, Jayaprakash Arukkutty, Saurabh Luthra, Rayhaan Ahamed.

Cricketer CC: Bilal Zalmai (C), Jaweed Sadran, Abdulwaseed Basit, Baseer Khan, Tariq Ahmadzai, Mohammad Waqar Zalmai, Sarfaraz Zadran, Basheer Ahamadzari (wk), Usman Afridi, Aminullah Mushwani, Abas Sediqi.

VCC vs CRC Squads

Vienna CC: Quinton Norris (C), Lakmal Kasthuri Arachchige, Abdullah Akbarjan, Ali Rahemi, Satyam Subhash, Mark Simpson Parker, Suraj Mohammad, Himanshu Jha, Michael Henry, Ashwin Prakash, Richard Asher, Daniel Eckstein, Syed Junaid, Ally Deny, Junaid Syed, Shakil Khan, Jayaprakash Arukkutty, Saurabh Luthra, Harjeet Singh, Rayhaan Ahamed, Ram Schreuer.

Cricketer CC: Bilal Zalmai (C), Jaweed Sadran, Shadnan Khan, Sarfaraz Zadran, Mohammad Waqar Zalmai, Baseer Khan, Usman Afridi, Sahel Ahmadzai, Abdul Nasir Babakarkhail, Khan-Agha Hamdard, Tariq Ahmadzai, Basheer Ahamadzari, Navidullah Shigiwal, Dost Mohamad, Aminullah Mushwani, Abdulwaseed Basit, Abas Sediqi.

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