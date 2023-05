Home

VCC vs VEA Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Fan Code ECS Austria: Captain, Vice-captain – Vienna CC vs Vienna Eagles , Today’s Playing 11s at Seebarn Cricket Ground, Lower Austria at 1 PM IST May 18 Thursday

Here is the Fan Code ECS Austria Dream11 Team Prediction - T11 Dream11 Guru Tips and VCC vs VEA Dream11 Team Prediction, VCC vs VEA Fantasy Cricket Prediction T11 game, VCC vs VEA Probable XIs Fan Code ECS Austria, Fantasy Cricket Prediction - Vienna CC vs Vienna Eagles , Fantasy Playing Tips -Fan Code ECS Austria.

VCC vs VEA Dream11 Team Prediction: Seebarn Cricket Ground, Lower Austria at 1 PM IST May 18 Thursday

VCC vs VEA Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Fan Code ECS Austria: Captain, Vice-captain – Vienna CC vs Vienna Eagles , Today's Playing 11s at Seebarn Cricket Ground, Lower Austria at 1PM IST May 16 Thursday.

TOSS: The Fan Code ECS Austria toss between Vienna CC and Vienna Eagles will take place at 12:30 PM IST – on May 18.

Time: 1 PM IST.

Venue: Seebarn Cricket Ground, Lower Austria.

VCC vs VEA Dream 11 team

Keeper: Kumud Jha

Batsmen: Karanbir Singh (c), Daniel Eckstein, Yawar Abbas

All-rounders: Naveed Hussain, Mark Simpson-Parker (vc), Junaid Syed

Bowlers: Abdullah Akbarjan, Kazim Syed, Nandeep Soggai, Sahil Bharti

VCC vs VEA, Possible Playing 11

Vienna CC (VCC)

1.Daniel Eckstein, 2. Mark Simpson-Parker(C), 3. Arsalan Arif(WK), 4. Abdullah Akbarjan, 5. Ali Rahemi, 6. Barry Hooper, 7. Sai Karanam, 8. Amir Javed, 9. Lenin Durairaj, 10. Aziz Khatak, 11. Aryan Safi

Vienna Eagles (VEA)

1.Karanbir Singh(C), 2. Kumud Jha(WK), 3. Mohammad Hussain(WK), 4. Naveed Hussain, 5. Kazim Syed, 6. Deep Lal(WK), 7. Yawar Abbas, 8. Avinash Asoorya, 9. Ali Murtaza-I, 10. Abdul Subor, 11. Sahil Bharti

Squads:

Vienna CC (VCC)

Daniel Eckstein, Mark Simpson-Parker(C), Arsalan Arif(WK), Abdullah Akbarjan, Ali Rahemi, Barry Hooper, Sai Karanam, Amir Javed, Lenin Durairaj, Aziz Khatak, Aryan Safi, Sai Sama, Khitab Omari, Shahil Momin, Quinton Norris(WK), Muneeb Ansari, Wali Shenwari, Suraj Mohammad, Shakil Khan, Himanshu Jha, Junaid Syed

Vienna Eagles (VEA)

Karanbir Singh(C), Kumud Jha(WK), Mohammad Hussain(WK), Naveed Hussain, Kazim Syed, Deep Lal(WK), Yawar Abbas, Avinash Asoorya, Ali Murtaza-I, Abdul Subor, Sahil Bharti, Vijay Kumar, Gursewak Sandhu, Sushil Sharma, Makhan Bharti, Nandeep Soggi, Sagar Memane, Rupinder Singh Bawa, Gurvinder Singh, Bakhtyar Afridi, Muzamil Omarkhel, Jahanzeb Abdurahizai, Bala Singh, Dawood Surkhi

