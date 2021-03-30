Published: March 30, 2021 12:34 PM IST

Check out the VEN vs RCP dream11 team predictions and tips (Pic Credit: FanCode)

VEN vs RCP Dream11 Team Predictions Venezia vs Royal Cricket Padova Dream11 Team Prediction ECS T10 – Venice Match 6 – Fantasy Playing Tips, Dream11 Prediction, Probable XIs For Today’s VEN vs PAD at Venezia Cricket Ground: The sixth match of the Venice T10 tournament will see Venezia locking horns with Royal Cricket Padova today. Venezia have started their campaign winning both their matches so far to collect four points. Also Read - PEA vs RUB Dream11 Team Predictions, Fantasy Cricket Tips Kerala Women's T20 Match 8: Captain, Vice-captain, Probable XIs For Today's Team Pearl vs Team Ruby Sanathana Dharma College Ground at 2 PM IST Venezia vs Royal Cricket Padova Dream11 Team Prediction ECS T10 – Venice – Check My Dream11 Team, Best players list of VEN vs RCP, ECS T10 – Venice 2021, Venezia Dream11 Team Player List, Royal Cricket Padova Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Venezia vs Royal Cricket Padova ECS T10 – Venice, Online Cricket Prediction and Tips – VEN vs RCP T10 match, Online Cricket Tips & Prediction Also Read - RCP vs PAD Dream11 Team Predictions And Hints ECS T10 - Venice 2021: Check Captain, Vice-Captain, Probable XIs For Royal Cricket Padova vs Padova Match 5 at Venezia Cricket Ground 1:00 PM IST March 30 Tuesday VEN vs RCP Dream11 Team Details Start Time: The ECS T10 – Venice Match 1 between Venezia and Royal Cricket Padova will start from 3:00 PM IST – March 30. Also Read - NZ vs BAN Dream11 Team Prediction And Tips For 2nd T20I: Captain, Fantasy Playing Tips And Probable XIs For Today's New Zealand vs Bangladesh Match at McLean Park, Napier 11:30 AM IST March 30, Tuesday Match Venue: Venezia Cricket Ground VEN vs RCP My Dream11 Team Nazmul Haque (captain), Mehedi Nitol (vice-captain), Manoj Rodrigo, Nishan Arachchige, Rajib Miah, Sameera Kurukulasuriya, Miah Alamin, Hosan Ahmed, Mahmudul Islam, Nishshanka Kumarasinghe, Shagar Choquder VEN vs RCP Probable Playing XIs Venezia: Munna Ahammed, Nazmul Haque, Nishantha N Fernando D, Rajib Miah, Hosan Ahmed, Miah Alamin, Mahbub Khan, Sojun Islam, Mahmudul Islam, Sabuj Mondal, Shagar Choquder Royal Cricket Padova: Dishan Fernando, Sameera Kurukulasuriya, Kalubowila Gunasekara, Nishan Arachchige, Nishshanka Kumarasingh, Vidana Dananjaya, Manoj Rodrigo, Chamara Sududewage, Sajith Thenahandi, Lahiru Thommage, Chamara Warnakulasuriya VEN vs RCP Full Squads Venezia: Shagar Choquder, Kamrul Haque, Mahmudul Islam, Sabuj Mondal, Simone Bolgan, Alamin Hossain, Hridoy Abdul, Munna Ahammed, Nazmul Haque, Mahbub Khan, Sharif Ahmmed, Shermin Gomes, Sojun Islam, Ezajul Hosen, Nishantha N Fernando D, Rajib Miah, Hosan Ahmed, Imran Khan, Mehedi Nitol, Miah Alamin, Raju Miah Royal Cricket Padova: Ganidu Appuhamilage, Gasbaduge Jeewan Fernando, Sandun Vidanalage, Shashindra Witharanage, Anoman Andradege, Chamara Warnakulasuriya, Loku Arumalage Dinesh Silva, Malwanage Fernando, Jaliya Mudiyaselage, Jayabahu Mudiyabselage, Katunayakage Martin Perera, Nishan Arachchige, Sajith Thenanhandi, Sameera Kurukulasuriya, Thushara Arachchige, Vidana Dananjaya, Weerahennadige Fernando, Kalubowila Gunasekara, Lasanka Wikehwardana, Subith Gamage, Warnakulasuriya Rodrogo, Akila Asurappulige, Indika Fernando, Lahiru Thommage, Thudugoda Badalge Randajeewa, Angelo Andradege, Chamara Sududewage, Clarance Kumarasinghe, Dishan Fernand Check Dream11 Prediction/ VEN Dream11 Team/ RCP Dream11 Team/ Venezia Dream11 Team Prediction/ Padova Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips ECS T10 – Venice/ Online Cricket Tips and more.

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest Sports News on India.com.