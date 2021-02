Dream11 Team Predictions

VER vs JUV, Fantasy Football Tips Serie A 2020-21: Captain, Predicted XIs For Today's Verona vs Juventus Football Match at 1:30 AM IST February 28 Sunday:

Verona vs Juventus Dream11 Guru Tips And Prediction, Dream11 Tips and Prediction Serie A 2020-21, Verona vs Juventus Dream11 Team Player List, Verona vs Juventus, Serie A 2020-21, VER vs JUV Dream11 Tips and Prediction, Today's Football Match Prediction, Today Football Match Tips, Verona vs Juventus, Verona vs Juventus Today's Match Playing xi, Today Match Playing xi, JUV playing xi, VER playing xi, dream11 guru tips, Dream11 Prediction for today's match, Serie A 2020-21

The live TV or online broadcast of the Serie A 2020-21 match will be available on Sony Sports Network in India.

Kick-Off Time: The Serie A 2020-21 match between Verona vs Juventus will take place at 1:30 AM IST – February 28.

Venue: Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona, Italy

VER vs JUV My Dream11 Team

Goalkeeper: Wojciech Tomasz Szczęsny

Defenders: Alex Sandro, Danilo Luiz da Silva, Pawel Dawidowicz, Matteo Lovato

Midfielders: Federico Chiesa, Aaron Ramsey, Mattia Zaccagni

Forwards: Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata, Andrea Favilli

VER vs JUV Probable Playing XIs

Hellas Verona: Silvestri, Empereur, Lovato, Ceccherini, Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic, Zaccagni, Salcedo, Favilli

Juventus: Wojciech Szczesny, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Gianluca Frabotta, Danilo, Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur, Aaron Ramsey, Federico Chiesa, Cristiano Ronaldo, Álvaro Morata

SQUADS

Hellas Verona (VER): Marco Silvestri, Nicola Borghetto, Ivor Pandur, Federico Dimarco, Davide Faraoni, Matteo Lovato, Iyenoma Destiny Udogie, Mert Çetin1, Federico Ceccherini, Koray Günter, Thorben Stadler, Giangiacomo Magnani, Alan Empereur, Bruno Amione, Karim Laribi, Matei Ilie, Bernardo Calabrese, Bachir Mané, Miguel Veloso, Antonin Barak, Darko Lazovic, Ivan Ilic, Filippo Terracciano, Kevin Ruegg, Mattia Zaccagni, Marco Benassi, Ronaldo Vieira, Pawel Dawidowicz, Bogdan Jocic, Christian Pierobon, Adrien Tamèze, Andrea Danzi, Luigi Vitale, Ebrima Colley, Eddie Salcedo, Samuel Di Carmine, Andrea Favilli, Nikola Kalinic, Philip Yeboah Ankrah, Antonio Di Gaudio

Juventus (JUV): Wojciech Szczesny, Carlo Pinsoglio, Giovanni Gabriele Garofani, Franco Israel, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Matthijs de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Merih Demiral, Radu Dragusin, Gianluca Frabotta, Alessandro Riccio, Wesley, Riccardo Capellini, Arthur, Sami Khedira, Aaron Ramsey, Weston McKennie, Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur, Koni De Winter, Alessandro Di Pardo, Manolo Portanova, Dejan Kulusevski, Hamza Rafia, Daouda Peeters, Filippo Ranocchia, Cristiano Ronaldo, Álvaro Morata, Paulo Dybala, Federico Chiesa, Federico Bernardeschi, Cosimo Marco Da Graca, Giacomo Vrioni, Nicolo Fagioli, Felix Correia

