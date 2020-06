VFB vs KSV Dream11 Tips And Predictions

Dream11 Team Prediction VFB Fallersleben vs KSV Cricket, ECS T10 Kummerfeld – Fantasy Cricket Tips For Today's VFB vs KSV in Kummerfeld Sport Verein: On Day 1 of the league, PSV Hann Munden, SG Findorff and MTV Stallions registered victories. PSV won two matches beating KSV Cricket and SG Findorff; SGF beat MTV and MTV beat PSV.

The latest offering in the European Cricket Series is ECS T10 Kummerfeld league that gets underway from June 29. Six German teams will be contesting across 20 matches during the five-day affair. Each day will see four matches and with Friday being the finals day. The teams are Kummerfelder Sportverein, SG Findorff EV, MTV Stallions, Polizeisportverein Hann Munden, SC Europa and VFB Fallersleben.

Toss: The toss between VFB Fallersleben and KSV Cricket will take place at 12:00 PM (IST).

Time: 12:30 PM IST

Venue: Kummerfeld Sport Verein



VFB vs KSV My Dream11 Team

Izatullah Dawalatzai (captain), Ankit Tomar (vice-captain), Saran Kannan, Shoaib Azam, Sulaiman Kakar, Safilluah Ahmad Zai, Satish Kumar Muthyala, Janardhan Siddaiaha, Salman Siddiqui, Sultan Sherzad Shah, Rama Chandra Reddy

VFB vs KSV Squads

VFB Fallersleben: Mahesh Badhe, Rama Chandra Reddy, Satish Kumar Muthyala, Shivaray Jan, Yogesh Sajikumar Pai, Vedant Shetye, Ankit Tomar, Kartheek Bolla, Janardhan Siddaiaha, Salman Siddiqui, Rohit Koul, Sandeep Vasisth, Saran Kannan, Kaustubh Deshpande

KSV Cricket: Rezuan Afzan, Masoud Dostkhel, Sharaanya Sadarangani, Faisal Bin Mubashar, Souman Das, Israr Khan, Finn Sadarangani, Muhammad Samiullah, Satar Darwesh, Asad Ahmad Khan, Sadeequllah Shinwari, Naveed Ahmad, Partip Datta, Adhyay Datta, Mussaddiq Ahmad, Shekib Naibkhel, Dilraj Singh, Saied Sajad Sadat, Shoaib Azam, Sulaiman Kakar, Sultan Sherzad Shah, Syed Zaid-Hasan, Izatullah Dawalatzai, Asad Jan Dawoodkhel, Safilluah Ahmad Zai

