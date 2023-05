VID vs ICCV Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

Home

VID vs ICCV Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Fan Code ECS Austria: Captain, Vice-captain – Vienna Danube vs Indian CC Vienna, Today’s Playing 11s at Seebarn Cricket Ground, Lower Austria at 1 PM IST May 10 Wednesday

VID vs ICCV Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Fan Code ECS Austria: Here is the Fan Code ECS Austria Dream11 Team Prediction – T10 Dream11 Guru Tips and VID vs ICCV Dream11 Team Prediction, VID vs ICCV Fantasy Cricket Prediction T10 game, VID vs ICCV Probable XIs Fan Code ECS Austria, Fantasy Cricket Prediction – Vienna Danube vs Indian CC Vienna, Fantasy Playing Tips -Fan Code ECS Austria. VID vs ICCV Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Fan Code ECS Austria: Captain, Vice-captain – Vienna Danube and Indian CC Vienna, Today’s Playing 11s at Seebarn Cricket Ground, Lower Austria at 1 PM IST May 10 Wednesday.

TOSS: The Fan Code ECS Austria toss between Vienna Danube and Indian CC Vienna will take place at 12:30 PM IST – on May 10.

Time: 1 PM PM IST.

Venue: Seebarn Cricket Ground, Lower Austria.

VID vs ICCV Dream11 Team

Keeper – Mehar Cheema

Batsmen – Ranjit Singh-I, Zayed Shahid, Amandeep Chhabra

All-rounders – Gill Singh (vc), Abhishek Gopalakrishnan, Bashir Saffy, Kunal Joshi (c)

Bowlers – Gursevan Singh, Wasif Saluja, Hasib Mir Alikhel.

VID vs ICCV Probable Playing XIs

Vienna Danube: Zaid Miralikheil, Shaukat Saied, Noura Khan Rahimzai, Mohammad Safi, Khyber Malyar, Obaidullah Omari, Rahat Shahid, Bashir Saffy, Zain Mohamad, Abdul Rahman Miralikhel, Hasib Mir Alikhel

Indian CC Vienna: Aman Chhabra, Ranjit Singh-I, Sumit Dhir, Mehar Cheema, Kunal Joshi, Abhishek Gopalakrishnan, Gill Shamsher, Dil Randhawa, Daud Zadran, Mani Singh, Saurabh Luthra

