VID vs PUN Dream11 Tips and Predictions

Check Dream11 Vidarbha vs Punjab Round 3, Ranji Trophy 2019-20 – Cricket Prediction Tips For Today’s Match VID vs PUN on December 24: Vidarbha vs Punjab Dream11 Team – Check My Dream11 Team, Best players list of VID vs PUN, Vidarbha Dream 11 Team Player List, Punjab Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Vidarbha vs Punjab Round 3, Ranji Trophy 2019-20, Online Cricket Tips Vidarbha vs Punjab Round 3, Ranji Trophy 2019-20

Toss: The toss between Vidarbha and Punjab will take place at 9:00 AM IST

The match starts at 9:30 AM IST

Here is today’s Dream11 pick for VID vs PUN

My Dream11 Team

Wasim Jaffer (captain), Umesh Yadav (vice-captain), Gurkeerat Singh Mann, Ganesh Satish, Akshay Wadkar, Sharad Lumba, Shubman Gill, Mandeep Singh, Sanvir Singh, Akshay Wakhare, Aditya Sarwate

VID vs PUN SQUADS

Vidarbha: Faiz Fazal (captain), Sanjay Raghunath, Wasim Jaffer, Ganesh Satish, Mohit Kale, Akshay Wadkar (wk), Akshay Karnewar, Umesh Yadav, Aditya Sarwate, Akshay Wakhare, Rajneesh Gurbani, Lalit M Yadav, Yash Thakur, Akshay Kolhar, Suniket Bingewar, Jitesh Sharma

Punjab: Sanvir Singh, Shubman Gill, Gurkeerat Singh Mann, Mandeep Singh (captain), Anmolpreet Singh, Sharad Lumba, Anmol Malhotra (wk), Karan Kaila, Mayank Markande, Akul Pandove, Sandeep Sharma, Siddarth Kaul, Baltej Singh, Maninder Singh, Vinay Choudhary, Ashwani Kumar, Abhishek Gupta, Rohan Marwaha

Check Dream11 Prediction / Vidarbha Dream11 Team / Punjab Dream11 Team / VID vs PUN Dream 11 Team / Dream11Guru Tips / Online Cricket Tips and more.