Vijay Hazare Trophy 2019-20: The coveted Vijay Hazare Trophy is underway and some of the biggest domestic players will represent their states. The 2019-20 season will be played across four cities with Bengaluru, Jaipur and Vadodara hosting the Elite group matches. The Plate group teams will play each other in Dehradun. Nine new states have been included by the Board of Control for Cricket in India (BCCI) are Manipur, Mizoram, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Sikkim, Puducherry, Bihar and Uttarakhand.

Vijay Hazare Trophy 2019/20 GROUPS:

Elite Group A in Bengaluru from September 24 to October 13: Mumbai, Saurashtra, Andhra, Chhattisgarh, Hyderabad, Karnataka, Jharkhand, Goa, Kerala

Elite Group B in Vadodara from September 24 to October 13: Delhi, Vidarbha, Maharashtra, Himachal Pradesh, Baroda, Odisha, Uttar Pradesh, Haryana, Punjab

Elite Group C in Jaipur from September 24 to October 16: Gujarat, Bengal, Tamil Nadu, Rajasthan, Jammu & Kashmir, Tripura, Madhya Pradesh, Railways, Bihar, Services

Plate in Dehradun from September 24 to October 14/16: Assam, Manipur, Uttarakhand, Meghalaya, Puducherry, Arunachal Pradesh, Sikkim, Mizoram, Nagaland, Chandigarh.

Vijay Hazare Trophy: Full Schedule, Date, Time, Venue, Full Squads

Date – 24/09/2019

I- Plate

Nagaland v Manipur

Meghalaya v Sikkim

Arunachal Pradesh v Mizoram

Timings – (09:00 Am TBD, Dehradun)

I- Elite Group B

Delhi v Vidarbha

Maharashtra v Himachal

Baroda v Odisha

Timings – (09:00 Am TBD, Vadodara)

I- Elite Group A

Mumbai v Saurashtra

Andhra v Chhattisgarh

Hyderabad v Karnataka

Timings – (09:00 Am TBD, Bengaluru)

I- Elite Group C

Gujarat v Bengal

Tamil Nadu v Rajasthan

J & K v Tripura

Timings – (09:00 Am TBD, Jaipur)

Date – 25/09/2019

II-Plate

Assam v Mizoram

Uttarakhand v Chandigarh

Pondicherry v Meghalaya

Timings – (09:00 Am TBD, Dehradun)

II- Elite Group B

Delhi v Haryana

Baroda v Uttar Pradhesh

Punjab v Himachal

Timings – (09:00 Am TBD, Vadodara)

II- Elite Group A

Mumbai v Jharkhand

Hyderabad v Goa

Kerala v Chhattisgarh

Timings – (09:00 Am TBD, Bengaluru)

II- Elite Group C

Madhya Pradesh v Tripura

Railways v Bihar

Services v Tamil Nadu

Timings – (09:00 Am TBD, Jaipur)

Date – 26/09/2019

III- Elite Group B

Maharashtra v Uttar Pradesh

Punjab v Vidarbha

Odisha v Haryana

Timings – (09:00 Am TBD, Vadodara)

III- Elite Group A

Andhra v Goa

Kerala v Saurashtra

Karnataka v Jharkhand

Timings – (09:00 Am TBD, Bengaluru)

Date – 27/09/2019

III- Plate

Assam v Uttarakhand

Pondicherry v Mizoram

Arunachal Pradesh v Sikkim

Timings – (09:00 Am TBD, Dehradun)

III- Elite Group C

Madhya Pradesh v Railways

Services v Tripura

J & K v Rajasthan

Timings – (09:00 Am TBD, Jaipur)

Date – 28/09/2019

IV-Plate

Assam v Nagaland

Pondicherry v Manipur

Meghalaya v Chandigarh

Timings – (09:00 Am TBD, Dehradun)

IV- Elite Group B

Maharashtra v Baroda

Himachal v Odisha

Vidarbha v Uttar Pradesh

Timings – (09:00 Am TBD, Vadodara)

IV- Elite Group A

Andhra v Hyderabad

Chhattisgarh v Karnataka

Saurashtra v Goa

Timings – (09:00 Am TBD, Bengaluru)

IV- Elite Group C

Madhya Pradesh v Gujarat

Services v Bengal

Tamil Nadu v Bihar

Timings – (09:00 Am TBD, Jaipur

Date – 29/09/2019

V- Elite Group B

Delhi v Odisha

Maharashtra v Punjab

Vidarbha v Haryana

Timings – (09:00 Am TBD, Vadodara)

V- Elite Group A

Mumbai v Karnataka

Andhra v Kerala

Saurashtra v Jharkhand

Timings – (09:00 Am TBD, Bengaluru)

Date – 30/09/2019

V- Plate

Assam v Chandigarh

Nagaland v Mizoram

Manipur v Arunachal Pradesh

Timings – (09:00 Am TBD, Dehradun)

V- Elite Group C

Madhya Pradesh v Bihar

Gujarat v Tripura

Bengal v J & K

Timings – (09:00 Am TBD, Jaipur)

Date – 01/10/2019

VI- Elite Group C

Tamil Nadu v Bengal

Railways v Services

Gujarat v Rajasthan

Timings – (09:00 Am TBD, Jaipur)

VI- Elite Group B

Delhi v Punjab

Baroda v Haryana

Himachal v Uttar Pradesh

Timings – (09:00 Am TBD, Vadodara)

VI- Plate

Uttarakhand v Pondicherry

Nagaland v Sikkim

Meghalaya v Manipur

Timings – (09:00 Am TBD, Dehradun)

VI- Elite Group A

Mumbai v Kerala

Hyderabad v Jharkhand

Chhattisgarh v Goa

Timings – (09:00 Am TBD, Bengaluru)

Date – 03/10/2019

VII- Elite Group C

Railways v J & K

Gujarat v Bihar

Bengal v Rajasthan

Timings – (09:00 Am TBD, Jaipur)

VII- Elite Group B

Delhi v Maharashtra

Baroda v Himachal

Vidarbha v Odisha

Timings – (09:00 Am TBD, Vadodara)

VII- Plate

Uttarakhand v Arunachal Pradesh

Nagaland v Chandigarh

Manipur v Sikkim

Timings – (09:00 Am TBD, Dehradun)

VII- Elite Group A

Mumbai v Andhra

Hyderabad v Chhattisgarh

Saurashtra v Karnataka

Timings – (09:00 Am TBD, Bengaluru)

Date – 04/10/2019

VIII- Elite Group C

Madhya Pradesh v Services

Tamil Nadu v J & K

Tripura v Rajasthan

Timings – (09:00 Am TBD, Jaipur)

VIII- Plate

Assam v Pondicherry

Meghalaya v Arunachal Pradesh

Mizoram v Sikkim

Timings – (09:00 Am TBD, Dehradun)

Date – 05/10/2019

VIII- Elite Group B

Delhi v Uttar Pradesh

Baroda v Vidarbha

Punjab v Haryana

Timings – (09:00 Am TBD, Vadodara)

VIII- Elite Group A

Mumbai v Goa

Hyderabad v Saurashtra

Kerala v Jharkhand

Timings – (09:00 Am TBD, Bengaluru)

Date – 06/10/2019

IX- Elite Group C

Railways v Rajasthan

Services v J & K

Tamil Nadu v Tripura

Timings – (09:00 Am TBD, Jaipur)

IX- Plate

Uttarakhand v Sikkim

Pondicherry v Arunachal Pradesh

Meghalaya v Mizoram

Timings – (09:00 Am TBD, Dehradun)

Date – 07/10/2019

X- Elite Group C

Madhya Pradesh v Bengal

Railways v Gujarat

J & K v Bihar

Timings – (09:00 Am TBD, Jaipur)

IX- Elite Group B

Maharashtra v Vidarbha

Himachal v Haryana

Odisha v Uttar Pradesh

Timings – (09:00 Am TBD, Vadodara)

X- Plate

Assam v Manipur

Uttarakhand v Nagaland

Arunachal Pradesh v Chandigarh

Timings – (09:00 Am TBD, Dehradun)

IX- Elite Group A

Andhra v Saurashtra

Chhattisgarh v Jharkhand

Karnataka v Goa

Timings – (09:00 Am TBD, Bengaluru)

Date – 09/10/2019

XI- Elite Group C

Railways v Tamil Nadu

Services v Rajasthan

Bengal v Tripura

Timings – (09:00 Am TBD, Jaipur)

X- Elite Group B

Delhi v Baroda

Maharashtra v Odisha

Punjab v Uttar Pradesh

Timings – (09:00 Am TBD, Vadodara)

XI- Plate

Uttarakhand v Meghalaya

Pondicherry v Sikkim

Manipur v Mizoram

Timings – (09:00 Am TBD, Dehradun)

X- Elite Group A

Mumbai v Hyderabad

Andhra v Karnataka

Kerala v Goa

Timings – (09:00 Am TBD, Bengaluru)

Date – 10/10/2019

XII- Elite Group C

Madhya Pradesh v J & K

Services v Gujarat

Bengal v Bihar

Timings – (09:00 Am TBD, Jaipur)

XII- Plate

Assam v Arunachal Pradesh

Pondicherry v Nagaland

Manipur v Chandigarh

Timings – (09:00 Am TBD, Dehradun)

Date – 11/10/2019

XI- Elite Group B

Baroda v Punjab

Himachal v Vidarbha

Uttar Pradesh v Haryana

Timings – (09:00 Am TBD, Vadodara)

XI- Elite Group A

Hyderabad v Kerala

Chhattisgarh v Saurashtra

Goa v Jharkhand

Timings – (09:00 Am TBD, Bengaluru)

Date – 12/10/2019

XIII- Elite Group C

Madhya Pradesh v Tamil Nadu

Railways v Tripura

Rajasthan v Bihar

Timings – (09:00 Am TBD, Jaipur)

XIII- Plate

Assam v Meghalaya

Uttarakhand v Mizoram

Sikkim v Chandigarh

Timings – (09:00 Am TBD, Dehradun)

Date – 13/10/2019

XII- Elite Group B

Delhi v Himachal

Maharashtra v Haryana

Punjab v Odisha

Timings – (09:00 Am TBD, Vadodara)

XII- Elite Group A

Mumbai v Chhattisgarh

Andhra v Jharkhand

Kerala v Karnataka

Timings – (09:00 Am TBD, Bengaluru)

Date – 14/10/2019

XIV- Elite Group C

Railways v Bengal

Services v Bihar

Gujarat v J & K

Timings – (09:00 Am TBD, Jaipur)

XIV- Plate

Uttarakhand v Manipur

Pondicherry v Chhattisgarh

Nagaland v Arunachal Pradesh

Timings – (09:00 Am TBD, Dehradun)

Date – 16/10/2019

XV- Elite Group C

Madhya Pradesh v Rajasthan

Gujarat v Tamil Nadu

Tripura v Bihar

Timings – (09:00 Am TBD, Jaipur)

XV- Plate

Assam v Sikkim

Nagaland v Meghalaya

Mizoram v Chandigarh

Timings – (09:00 Am TBD, Dehradun)

Date – 20/10/2019

Quarter Final 1

Quarter Final 2

Team 1 v Team 8

Team 2 v Team 7

Timings – (09:00 am TBD)

Date – 21/10/2019

Quarter Final 3

Quarter Final 4

Team 3 v Team 6

Team 4 v Team 5

Timings – (09:00 am TBD)

Date – 23/10/2019

Semi Final 1

Semi Final 2

Winner of QF1 v Winner of QF4

Winner of QF2 v Winner of QF3

Timings – (09:00 am TBD)

Date – 25/10/2019

FinalWinner of SF1 v Winner of SF2

Timings – (09:00 am)

VIJAY HAZARE TROPHY LIVE STREAMING Details:

You can watch the matches on Star Sports Network and can get the live streaming of the matches on JioTV.