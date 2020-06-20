Keeper – Mikulas Stary
Batsmen – Edward Knowles, Thomas Sturmey, Santhosh Bemmireddy
All-Rounders – Kyle Gilham (C), Satyajit Sengupta, Prasannaa Ganesan
Bowlers – Paul Taylor, Ashok Somireddy, Brigham Smith, Neeraj Tyagi (VC)
12th Man – Chris Pearce
Squads
Vinohrady Rossos (VIR): Mikulas Stary, Chris Pearce, Ed Knowles, Shaun Dalton, Thomas Sturmey, Ritik Tomar, Kyle Gilham, Arshad Yousafzai, Shoumyadeep Rakshit, Siddarth Goud, Brigham Smith, Kamal Singh, Venkatesh Marghashayam, Shubhranshu Chaudhary, Paul Taylor
Prague Spartans Vanguards (PSV): Vineet Mahajan, Ghanshyam Kumar, Parth Bhalodiya, Karthik Ekambaram, Farooq Abdullah-Shaik, Santhosh Reddy-Bemmireddy, Satyajit Sengupta, Vyshakh Jagannivasan, Prasannaa Ganesan, Shobhit Bhatia, Neeraj Tyagi, Ashokkumar reddy-Somireddy, Kranthi Venkataswamy, Suhaib Wani
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