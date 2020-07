Dream11 Team Prediction

VLD vs BAR LaLiga 2019-20: Captain, Vice-captain And Football Tips For Today's Valladolid vs FC Barcelona Football Match at 11:00 PM IST July 11:

Valladolid vs FC Barcelona Dream11 Team Tips and Prediction – Check My Dream11 Team, Best players list of today's match, Valladolid vs FC Barcelona Dream11 Team Player List, VLD Dream11 Team Player List, BAR Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips, Valladolid vs FC Barcelona LaLiga 2020, Online Football Tips – LaLiga 2019-20, Football Tips And Prediction – VLD vs BAR LaLiga 2020

Kick-Off Time: The La Liga match between Valladolid vs FC Barcelona will start at 11:00 PM IST.

Venue: José Zorrilla



My Dream11 Team

Goalkeeper: Ter Stegen

Defender: Roberto, Pique, Salisu, Alba

Midfielder: Perez, De Jong, Busquets

Striker: Ramirez, Griezmann, Messi

SQUADS

Real Valladolid (VLD): Jose Antonio Caro, Samuel Perez, Jordi Masip, Antonito, Nacho Martinez, Mohammed Salisu, Javi Moyano, Kiko Olivas, Javi Sanchez, Pedro Porro, Joaquin-Fernandez, Diego Alende Lopez, Raul Garcia-Carnero, Matheus Fernandes, Fede San Emeterio, Waldo Rubio, Oscar Plano, Toni Villa, Ruben Alcaraz, Pablo Hervias, Michel, Hatem Ben Arfa, Kike Perez, Raul Uche, Stiven Plaza, Miguel De la Fuente, Sergi Guardiola, Enes Unal, Sandro Ramirez

Barcelona (BAR): Inaki Pena, Neto, Marc-Andre ter Stegen, Jorge Cuenca, Dani Morer, Ronald Araujo, Chumi, Sergio Akieme, Junior Firpo, Clement Lenglet, Samuel Umtiti, Nelson Semedo, Sergi Roberto, Gerard Pique, Jordi Alba, Ansu Fati, Monchu, Alex Collado, Riqui Puig, Arthur Melo, Frenkie De Jong, Ousmane Dembele, Arda Turan, Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Kike Saverio, Martin Braithwaite, Rey Manaj, Luis Suarez, Antoine Griezmann, Lionel Messi

