Here is today’s Dream11 pick for VLD vs BAR

Kick-off Time: The match starts at 2:30 AM IST – December 23 in India.

VLD vs BAR My Dream11 Team

Goalkeeper – Ter Stegen

Defenders – Dest, Yamiq, Carnero, Alba

Midfielders – Orellana, Coutinho (VC), De Jong

Forwards – Plano, Messi (C), Griezmann

SQUADS

Barcelona (BAR): Marc-André ter Stegen, Neto, Iñaki Peña, Arnau Urena Tenas, Sergiño Dest, Gerard Piqué, Ronald Araújo, Clément Lenglet, Jordi Alba, Samuel Umtiti, Júnior Firpo, Óscar Mingueza, Santiago Ramos Rodríguez, Sergio Busquets, Carles Aleñá, Miralem Pjanic, Ricard Puig, Philippe Coutinho, Pedri, Matheus Fernandes, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Antoine Griezmann, Martin Braithwaite, Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Francisco Trincão, Ansu Fati, Konrad De La Fuente

Real Valladolid (VLD): Jose Antonio Caro, Samuel Perez, Jordi Masip, Antonito, Nacho Martinez, Mohammed Salisu, Javi Moyano, Kiko Olivas, Javi Sanchez, Pedro Porro, Joaquin-Fernandez, Diego Alende Lopez, Raul Garcia-Carnero, Matheus Fernandes, Fede San Emeterio, Waldo Rubio, Oscar Plano, Toni Villa, Ruben Alcaraz, Pablo Hervias, Michel, Hatem Ben Arfa, Kike Perez, Raul Uche, Stiven Plaza, Miguel De la Fuente, Sergi Guardiola, Enes Unal, Sandro Ramirez, Roberto Jim

