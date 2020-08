Dream11 Team Prediction

Kick-Off Time: The Russian Premier League match between FC Rotor Volgograd vs Zenit St Petersburg will start at 8:30 PM IST – August 11 in India.

Venue: Volgograd Arena.

My Dream11 Team

Goalkeeper: A Dovbnya

Defenders: V Karavaev, D Santos, D Lovren

Midfielders: M Ozdoev, O Aleinik, Y Pesegov, W Barrios

Forwards: S Azmoun, A Dzyuba, K Mullin

SQUADS

FC Rotor Volgograd (VOL): Yuri Nesterenko, Aleksandr Dovbnya, Anton Piskunov, Oleg Kozhemyakin, Azat Bayryev, Valery Pochivalin, Danil Stepanov, Cedric Gogoua, Oleg Aleinik, Denis Tkachuk, Daniil Poluboyarinov, Aleksey Evseev, Sergei Makarov, Ilya Zhigulev, Yevgeni Pesegov, Jano Ananidze, Kamil Mullin, Mukhammad Sultanov, Oleg Nikolaev, Nikolay Kipiani, Beka Mikeltadze, Sergey Serchenkov

Zenit St Petersburg (ZEN): Alexdaner Vasyutin, Andrey Lunyov, Mikhail Kerzhakov, Vyacheslav Karavaev, Danila Prokhin, Denis Terentjev, Daniil Krugovoy, Douglas Santos, Yaroslav Rakitskiy, Yuri Zhirkov, Dejan Lovren, Danill Shamkin, Leon Musaev, Magomed Ozdoev, Daler Kuzyayev, Aleksandr Erokhin, Wilmar Barrios, Andrei Mostovoy, Alexey-Sutormin, Malcolm, Emiliano Rigoni, Sardar Azmoun, Sebastian Driussi, Artem Dzyuba

