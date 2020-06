Published: June 28, 2020 3:53 PM IST

Watford vs Southampton Dream11 Team Tips and Prediction - Check My Dream11 Team, Best players list of today's Premier match, Watford vs Southampton Dream11 Team Player List, WAT Dream11 Team Player List, SOU Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips Watford vs Southampton Premier League

Dream11 Team Prediction WAT vs SOU Premier League 2019-20: Captain, Vice-captain, Fantasy Tips For Today’s Watford vs Southampton Football Match at Vicarage Road 9:00 PM IST June 28: Watford vs Southampton Dream11 Team Tips and Prediction – Check My Dream11 Team, Best players list of today’s Premier match, Watford vs Southampton Dream11 Team Player List, WAT Dream11 Team Player List, SOU Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips Watford vs Southampton Premier League Dream11 McCarthy, Vestergaard, Kabasele, Kiko, Hughes, Sarr, Ward-Prowse, Redmond, Pereyra, Ings, Long Starting XI Watford: Ben Foster, Craig Cathcart, Christian Kabasele, Adam Masina, Daryl Janmaat, Ismaila Sarr, Abdoulaye Doucoure, Etienne Capoue, Gerard Deulofeu, Troy Deeney, Troy Deeney Southampton: Jan Bednarek, Ryan Bertrand, Yan Valery, Kyle Walker-Peters, Pierre-Emile Højbjerg, James Ward-Prowse, Nathan Redmond, Sofiane Boufal, William Smallbone, Michael Obafemi, Nathan Tella SQUADS Watford (WAT): Ben Foster, Daniel Bachmann, Heurelho Gomes, Daryl Janmaat, Adrian Mariappa, Craig Dawson, Jose Holebas, Christian Kabasele, Adam Masina, Craig Cathcart, Kiko Femenia, Ismaila Sarr, Roberto Pereyra, Abdoulaye Doucoure, Etienne Capoue, Tom Cleverley, Will Hughes, Ignacio Pussetto, Nathaniel Chalobah, Issac Success, Domingos Quina, Tom Dele-Bashiru, Gerard Deulofeu, Troy Deeney, Andre Gray, Adalberto Penaranda, Joao Pedro Junqueira, Danny Welbeck, Jamie Vardy, Kelechi Iheanacho Southampton (SOU): Alex McCarthy, Jack Rose, Angus Gunn, Jack Stephens, Ryan Bertrand, Sam McQueen, Jannik Vestergaard, Kyle Walker-Peters, Jan Bednarek, Kevin Danso, Yan Valery, Harrison Reed, James Ward-Prowse, Oriol Romeu, Nathan Redmond, Pierre Hojbjerg, Jake Hesketh, Sofiane Boufal, Stuart Armstrong, Moussa Djenepo, Nathan Tella, William Smallbone, Danny Ings, Shane Long, Michael Obafemi, Che Adams Check Dream11 Prediction/ Watford Dream11 Team/ Southampton Dream11 Team/ WAT Dream11 Team/ SOU Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips And Prediction/ Online Football Tips and more.

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest Sports News on India.com.