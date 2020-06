Dream11 Team Prediction

Venue: wohninvest WESERSTADION

My Dream11 Team

Goal-keeper: Jiri Pavlenka

Defenders: Benjamin Pavard, Alphonso Davies, CB Alaba

Midfielders: Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Kevin Vogt, Davy Klaassen

Forwards: Robert Lewandowski and Thomas Muller

Probable Playing XIs

Werder Bremen: Jiri Pavlenka, Theodor Gebre Selassie, Theodor Gebre Selassie, Davy Klaassen, Leonardo Bittencourt, Kevin Vogt, Yuya Osako, Milot Rashica, Niklas Moisander, Marco Friedl, Sebastian Langkamp

Bayern Munich: Manuel Neuer, Benjamin Pavard, David Alaba, Alphonso Davies, Robert Lewandowski, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Thomas Muller, Jerome Boateng, Ivan Perisic

SQUADS

Werder Bremen (WBN): Jiri Pavlenka, Luca Plogmann, Stefanos Kapino, Ludwig Augustinsson, Marco Friedl, Michael Lang, Milos Veljkovic, Niklas Moisander, Omer Toprak, Sebastian Langkamp, Theodor Gebre Selassie, Benjamin Goller, Christian Gross, David Philipp, Davy Klaassen, Ilia Gruev, Johannes Eggestein, Kevin Mohwald, Kevin Vogt, Leonardo Bittencourt, Maximilian Eggestein, Milot Rashica, Nuri Sahin, Philipp Bargfrede, Simon Straudi, Claudio Pizarro, Davie Selke, Fin Bartels, Josh Sargent, Luc Ihorst, Nick Woltemade, Niclas Fullkrug, Yuya Osako

Bayern Munich (BAY): Manuel Neuer, Sven Ulreich, Christian Fruchtl, Ron-Thorben Hoffmann, Benjamin Pavard, Jerome Boateng, David Alaba, Lucas Hernandez, Niklas Sule, Alphonso Davies, Alvaro Odriozola, Lukas Mai, Philippe Coutinho, Serge Gnabry, Ivan Perisic, Kingsley Coman, Joshua Kimmich, Thiago Alcantara, Leon Goretzka, Corentin Tolisso, Javi Martinez, Mickael Cuisance, Sarpreet Singh, Robert Lewandowski, Thomas Muller, Joshua Zirkzee, Jann-Fiete Arp, Leon Dajaku