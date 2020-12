Dream11 Team Prediction

Kick-Off Time: The Bundesliga 2020-21 match between Werder Bremen vs Borussia Dortmund will start at 1 AM IST – December 16.

Venue: WESERSTADION, Bremen.

My Dream11 Team

Goalkeeper: Pavlenka

Defenders: Akanji, Passlack, Can, Hummels

Midfielders: Bellingham, Eggestein, Bittencourt

Forwards: Reyna, Sancho, Sargent

Probable 11

WBN: Pavlenka; Gross, Toprak, Friedl; Gebre Selassie, Mohwald, Eggestein, Augustinsson; Bittencourt, Schmidt; Sargent

DOR: Burki; Zagadou, Hummels, Akanji; Morey, Can, Witsel, Guerreiro; Sancho, Reyna; Reus

Werder Bremen (WBN): Jirí Pavlenka, Stefanos Kapino, Eduardo Dos Santos Haesler, Ludwig Augustinsson, Milos Veljkovic, Niklas Moisander, Ömer Toprak, Marco Friedl, Kevin Möhwald, Milot Rashica, Leonardo Bittencourt, Oscar Schonfelder, Felix Agu, Romano Schmid, Tahith Chong, Theodor Gebre Selassie, Ilia Gruev, Patrick Erras, Julian Rieckmann, Jean-Manuel Mbom, Maximilian Eggestein, Christian Gross, Yuya Osako, Davie Selke, Niclas Füllkrug, Joshua Sargent, Nick Woltemade

